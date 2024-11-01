مؤتمر سلوت - عن تجديد عقود صلاح وفان دايك وأرنولد.. وموقف المصابين

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 12:53

كتب : FilGoal

أرنولد - فان دايك - محمد صلاح

أجاب أرني سلوت مدرب ليفربول على سؤال حول تاخر حسم مصير ثلاثي الفريق، محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد.

وينتهي تعاقد ثلاثي ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم التوقيع لأي فريق بداية من يناير المقبل دون الرجوع للريدز.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي "تجديد العقود؟ الأمر يصبح مشكلة في حال أثر ذلك على أداء اللاعبين، لكن صلاح وفان دايك وأرنولد يقدمون مستويات جيدة للغاية".

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ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون غدا السبت ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وعن موقف المصابين كشف المدرب الهولندي "من الصعب تحديد موعد عودة أليسون وجوتا لأن المرحلة الأخيرة من التعافي يمكن أن تكون بعد بضعة أيام أو أقل. سنرى ما إذا كان بإمكانهم الانضمام إلينا بعد التوقف الدولي".

وواصل"كييزا لن يعود قبل التوقف الدولي. نأمل أن يتمكن من التعافي خلال تلك الفترة والانضمام إلينا".

وعن نجمه الأرجنتيني أوضح "ماك أليستر لاعب رائع ويمكنك الاعتماد عليه في جميع مراكز خط الوسط".

وشدد "كوانساه قدم مباراة رائعه ضد برايتون، لكنه غير محظوظ لأنه ارتكب خطأ تسبب بهدف".

وأتم"نستخدم بيانات الأداء في عملنا كثيرا، ولكن ليفربول لا يختلف بهذه الطريقة عن الكثير من الأندية الأخرى التي تقوم بالأمر ذاته".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يتواجد برايتون في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.

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