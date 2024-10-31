إبراهيم نور الدين: نحن مثل حسام حسن لا يستطيع أحد إجبارنا على الرحيل في حال نجاحنا

كشف إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام تفاصيل تراجعه عن استقالته من منصبه.

وكان إبراهيم نور الدين قد أعلن استقالته من اللجنة الفنية لاتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام عبر أون تايم سبورتس: "استقالتي بسبب قدوم خبير أجنبي؟ لا أحد يستطيع إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر طالما يحقق نتائج إيجابية، ونحن كذلك لا يستطيع أحد إجبارنا على الرحيل طالما نؤدي مهمتنا بنجاح".

وأضاف نور الدين "تراجعت عن استقالتي بعد تفهم موقفي وتغيير المسؤول عن تقنية الفيديو في لجنة الحكام".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير المسؤول عن تقنية الفيديو في لجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

وأجاب "إعلان العقوبات على الحكام؟ لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع ذلك".

وأتم "لم يتحدث معي أحد بشأن انتخابات اتحاد الكرة، وسأحسم موقفي خلال الفترة المقبلة".

فيما قال محمد فاروق رئيس لجنة الحكام عبر أون تايم سبورتس: "وضعنا خطة عمل وآلية للعمل في الفترة المقبلة. نحن كحكام مصريين نبحث جميعا عن تطوير المنظومة بدون أي أهداف أخرى".

وشدد "البداية في الدوري موفقة للتحكيم المصري، أخص بالذكر طارق مجدي وطاقم حكام مباراة المصري أمام طلائع الجيش".

وأضاف فاروق في تصريحات أخرى عبر صدى البلد: "إبراهيم نور الدين لم يتقدم باستقالته بشكل رسمي، وتم مناقشة مطالبة في اجتماعنا مع اتحاد الكرة".

وتابع "نحن نتولى إدارة منظومة التحكيم ولم نتطرق للحديث حول التعاقد مع خبير أجنبي، خاصة أن اتحاد الكرة الحالي يتبقى في مدته شهرا".

وأتم "سيتم مراجعة كل شيء يتلعق بأدزات التحكيم لتلافي التأخير الذي حدث في انطلاق مباراة سموحة وحرس الحدود".

وانطلقت الجولة الأولى من مسابقة الدوري بإقامة مباراة سموحة وحرس الحدود التي حسمها سموحة بنتيجة 3-1.

فيما فاز المصري على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد.