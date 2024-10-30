في اجتماع مع فاروق ونور الدين.. اتحاد الكرة يعلن تغيير المسؤول عن حكام الفيديو

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 15:34

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير المسؤول عن تقنية الفيديو في لجنة الحكام.

وسيتولى السيد مراد مسؤولية تقنية الفيديو بدلا من مجدي رزق المسؤول السابق.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن القرار قد اتخذ في اجتماع تم محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال الرئيس وإبراهيم نور الدين المدير الفني والمسؤول عن التطوير والتثقيف باللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة.

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ويأتي اجتماع نور الدين مع اتحاد الكرة بعد يوم واحد من إعلان استقالته من لجنة الحكام وبحضوره فيعني ذلك إمكانية أن يكون قد تراجع عن قرار الاستقالة.

ولم يعلن اتحاد الكرة حتى الآن عن اسم رئيس لجنة الحكام في الموسم الجديد والذي سيخلف فيتور بيريرا.

وينطلق الدوري المصري اليوم بمواجهة سموحة وحرس الحدود في الجولة الأولى.

الدوري المصري اتحاد الكرة
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