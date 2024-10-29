إبراهيم نور الدين يستقيل من لجنة الحكام

أعلن إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من منصبه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أسند مهمة المدير الفني للجنة الحكام إلى إبراهيم نور الدين.

وأوضح نور الدين أنه قرر التقدم باستقالته قبل 24 ساعة من انطلاق الموسم الجديد لمسابقة الدوري بسبب عدم الإعلان عن التشكيل الرسمي للجنة الحكام.

وشدد نور الدين على أنه عمل متطوعا دون الحصول على أي مبالغ مالية خلال فترة عمله بلجنة الحكام.

وكتب إبراهيم نور الدين عبر حسابه على فيسبوك:

"أتقدم بالاعتذار بشكل رسمي عن استكمال مهمتي كمدير فني للجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم، متمنيًا النجاح والتوفيق لأي مسؤول يأتي في الفترة المقبلة ويكون هدفه خدمة الكرة المصرية بشكل عام.. ويشهد الله.. أن الفترة الماضية بذلت قصارى جهدي من أجل تطوير منظومة التحكيم من خلال خبراتي الفنيه التي اكتسبتها سواء على المستوى الدولي أو المحلي والخبرات الاداريه من خلال عملي الوظيفي"

"أود أن أوضح أنني رفضت الحصول على أي مقابل مادي في الفترة السابقه كنوع من رد الجميل لمنظومه التحكيم المصري ، وأن يكون الأمر تطوعًا فقط حتي لا يعتقد البعض أن المجهود المضاعف المبذول بهدف السعي خلف البدلات أو أي استفادة ماديه"

"يجب التنويه، بأن استقالتي جاءت بسبب عدم الإعلان عن التشكيل الرسمي للجنة الحكام ووضع أحد زملائي في موقف محرج أمام الراي العام بعد إعلانه باتخاذه موقف في حاله عدم الاعلان عن التشكيل بشكل رسمي مما يقلل من شأننا جميعاأامام الحكام وعدم القدره علي السيطره عليهم أو مواجهتهم مستقبلا"

"و على الرغم أنه يتبقى أقل من 24 ساعة على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز ورفض الساده المسؤليين الاستعانه ببعض المتخصصين لإداره ملف تقنيه الفيديو

بدلا من بعض الأشخاص المتجاوزين حدود عملهم وتخطيهم التدرج الوظيفي وتواصلهم مع مجلس الإدارة وإمدادهم بمعلومات خاطئه تسببت في زعزعة الثقه بينهم وبين لجنه الحكام مما ادعاهم بالتواصل المباشر مع خبراء عرب من خارج مصر للتأكد من المعلومات المتطارب. الأمر الذي كنت لا أسموه من سيادتهم لوضع اللوائح في الشان المثار آنذاك".

"من وضع مسؤليتي أرفض التعامل مع منظومه التحكيم المصري بهذه الطريقه الغير لائقه لاننا ليس منبطحين او ساعين علي مناصب او مصالح شخصية و عملنا نقوم به كواجب وطني"

"لذلك قررت تقديم استقالتي لإرساخ مبدء الاحترام والتقدير لمنظومة التحكيم المصري ورموزه من جميع عناصر اللعبة وعدم رضايا لإهانة رموزه باعتبارها جزء لا يتجزأ من إخراج المسابقة على النحو الذي يريده الجمهور المصري العظيم"

"أتمنى أن يتم التعامل مع لجنة الحكام المصريه بعين الاعتبار مثلما كان يحدث مع أي خبير أجنبي يتولى المهمة، وأرفض تماما تصريحات احد المسؤلين بالاتحاد المصري لكره القدم والتي مفادها، استقدام خبير أجنبي لرئاسة التحكيم المصري وإعلاني عدم التعاون معه في أي منصب وأن اكتفي بتقديم النصائح والمساندة لزملائي الحكام العامليين، لأنه واجب وفرض".