انتهت كأس الرابطة – توتنام (2)-(1) مانشستر سيتي.. سيتي يودع

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - توتنام - سولانكي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر سيتي في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلتقي الفريقان على ملعب توتنام في لندن في مباراة تبدأ في الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
التشكيل - فيرنر يقود ثلاثي هجوم توتنام.. وفودين يعوض هالاند في مانشستر سيتي طبيب الأهلي: جاهزية يوسف أيمن بعد الانتهاء من البروتوكول العلاجي للارتجاج في الرأس مران الأهلي - خالد عبد الفتاح ينتظم في التدريبات بعد التعافي من الإصابة تشكيل أرسنال - صاحب الـ18 عاما يحرس المرمى أمام بريستون .. وعودة ساليبا

--

انتهت

ق 88: تشتيت من على خط المرمى من مدافع توتنام

ق 83: ريتشارلسون يهدر انفراد بعد رمية جانبية خاطئة من جفارديول

ق 63: إصابة سافينيو وخروجه باكيا على نقالة

ق 54: أورتيجا يتألق ويتصدى لانفراد كولوسيفسكي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووووول عرضية من الجهة اليسرى من سافينيو يودعها نونيز في الشباك بسهولة ويقلص الفارق

ق 26: جوووول الثاااااني.. ماتار سار يسجل بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس

ق 13: خروج فان دي فين بسبب الإصابة وتعويضه بديستني أودوجي

ق 6: جووووول أووووول.. مرتدة سريعة وعرضية من كولوسيفسكي وتسديدة فيرنر في الشباك من لمسة واحدة.

بداية اللقاء

مانشستر سيتي توتنام كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
كأس الرابطة الإنجليزية - عادت العقدة!! توتنام يقصى مانشستر سيتي من ثمن النهائي كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يقصي تشيلسي بالفوز بثنائية كأس الرابطة الإنجليزية - بمشاركة صلاح كبديل.. ليفربول يتخطى برايتون ويتأهل لربع النهائي كأس الرابطة الإنجليزية - تحت قيادة نيستلروي.. يونايتد يكتسح ليستر بخماسية ويتأهل لربع النهائي التشكيل - فيرنر يقود ثلاثي هجوم توتنام.. وفودين يعوض هالاند في مانشستر سيتي تشكيل مانشستر يونايتد - مارتينيز ظهير في اختيارات فان نيستلروي الأولى ضد ليستر تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء ضد برايتون في كأس الرابطة فان نيستلروي يوجه رسالة مؤثرة لـ تين هاج بعد رحيله
أخر الأخبار
كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يتأهل لدور الـ 16 بهاتريك موسيالا ضد ماينز 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الإيطالي - 6×2 بعد 1×8.. يوفنتوس يتعثر بتعادل جديد مع بارما 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس الرابطة الإنجليزية - عادت العقدة!! توتنام يقصى مانشستر سيتي من ثمن النهائي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يقصي تشيلسي بالفوز بثنائية 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس الرابطة الإنجليزية - بمشاركة صلاح كبديل.. ليفربول يتخطى برايتون ويتأهل لربع النهائي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب إعصار دانا.. تأجيل مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد ضمن 5 مواجهات في إسبانيا 44 دقيقة | الدوري الإسباني
بثلاثية في بريستون.. أرسنال يحجز مقعدا في ربع نهائي كأس الرابطة 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس الرابطة الإنجليزية - تحت قيادة نيستلروي.. يونايتد يكتسح ليستر بخماسية ويتأهل لربع النهائي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك وإرجاء المحاكمة إلى 29 أكتوبر 4 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك