التشكيل - ساكا أساسي مع أرسنال.. وصلاح يقود هجوم ليفربول

عاد بوكايو ساكا نجم أرسنال للمشاركة مع فريقه من جديد بعدما تعافى من الإصابة، وذلك أمام ليفربول.

ويلعب أرسنال ضد ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: توماس بارتي – بن وايت – جابريال – تمبر

الوسط: ديكلان رايس – ميكيل مورينو – تروسارد

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافرتز – جابريال مارتينيلي

على الجانب الآخر يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة أرسنال.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كاومين كيليهر

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون

الوسط: كورتس جونز – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز

ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وياتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.