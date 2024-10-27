التشكيل - ساكا أساسي مع أرسنال.. وصلاح يقود هجوم ليفربول

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

عاد بوكايو ساكا نجم أرسنال للمشاركة مع فريقه من جديد بعدما تعافى من الإصابة، وذلك أمام ليفربول.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول
أرسنال

ويلعب أرسنال ضد ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

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المرمى: دافيد رايا

الدفاع: توماس بارتي – بن وايت – جابريال – تمبر

الوسط: ديكلان رايس – ميكيل مورينو – تروسارد

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافرتز – جابريال مارتينيلي

على الجانب الآخر يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة أرسنال.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كاومين كيليهر

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون

الوسط: كورتس جونز – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز

ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وياتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

أرسنال ليفربول محمد صلاح ساكا الدوري الإنجليزي
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