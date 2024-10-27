التشكيل - ساكا أساسي مع أرسنال.. وصلاح يقود هجوم ليفربول
الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 18:25
كتب : FilGoal
عاد بوكايو ساكا نجم أرسنال للمشاركة مع فريقه من جديد بعدما تعافى من الإصابة، وذلك أمام ليفربول.
بوكايو ساكا
النادي : أرسنال
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب أرسنال ضد ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
المرمى: دافيد رايا
الدفاع: توماس بارتي – بن وايت – جابريال – تمبر
الوسط: ديكلان رايس – ميكيل مورينو – تروسارد
الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافرتز – جابريال مارتينيلي
على الجانب الآخر يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة أرسنال.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: كاومين كيليهر
الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون
الوسط: كورتس جونز – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ
الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز
ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وياتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.