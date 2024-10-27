ألكسندر أرنولد يتغنى بمحمد صلاح

تغزل ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول في زميله محمد صلاح، مؤكدا أن الجميع في الفريق ينظر إليه كمثل أعلى في استمرارية التألق.

ويواصل صلاح تألقه مع ليفربول في الموسم الجديد، إذ قاد الفريق للصراع على قمة الدوري الإنجليزي، وقمة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقال ترينت في تصريحات نشرها موقع tbrfootball: "رأيت استمرارية تألق محمد صلاح منذ اللحظة التي انضم فيها لليفربول إلى الآن، وأعتقد أنه أكثر لاعب رأيته كذلك على الإطلاق".

وأضاف "بالنسبة لكل أعضاء الفريق، سواء كنت أكبر سنا من صلاح، أو أصغر منه، فهو الشخص الذي تنظر إليه لتتعلم كيفية استمرارية التألق".

وتابع "الطريقة التي يعتني بها صلاح بجسده، والطريقة التي يواصل بها تسجيل وصناعة الأهداف والفوز بالمباريات والقيام بأشياء خاصة، كلها أمور تجعله لاعبا رائعا".

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 7 أهداف، بينما صنع 7.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 361 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 218 هدفا وصنع 94 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.