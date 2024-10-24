جوائز كاف - الأهلي والزمالك يتنافسان على أفضل ناد لعام 2024

يتنافس فريقا الأهلي والزمالك على جائزة أفضل ناد لعام 2024.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء 10 أندية مرشحة للجائزة.

وكشف كاف صباح اليوم الخميس إقامة حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024 على حساب الترجي التونسي.

أما الزمالك فحصد لقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

وتواجه الفريقان في السوبر الإفريقي بنهاية سبتمبر الماضي وتوج الزمالك باللقب.

وجاءت الأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد 2024 كالآتي:

- الأهلي

- الزمالك

- الترجي التونسي

- نهضة بركان المغربي

- مازيمبي الكونغولي.

- صنداونز الجنوب إفريقي

- سيمبا التنزاني

- يانج أفريكانز التنزاني

- دريمز الغاني

- بترو أتليتكو الأنجولي.

وكان الأهلي قد حصل على جائزة أفضل ناد إفريقي لعام 2023.