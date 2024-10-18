الدوري المصري سيدات – انسحاب الاتحاد وفوز بـ 10 أهداف.. وهاتريك نهى يقود دجلة للانتصار

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 19:36

كتب : FilGoal

وادي دجلة - زد - سيدات

أقيمت مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري سيدات 2024-25 وشهدت انسحاب جديد وانتصار بـ 10 أهداف دون رد.

وكانت سيدات الأهلي قد انتصرن على مودرن سبورت أمس الخميس بنتيجة 1-0 بهدف سُجل بعد 33 ثانية. (طالع التفاصيل)

وتشهد الجولة الحالية عدم مشاركة فريقي إنبي والزمالك في المباريات بعد اعتذار مركز شباب الأميرية عن المشاركة في المسابقة بعد إعلان جدول الدوري.

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ووفقا لما جاء على حساب مسار حامل اللقب، فإن نادي الاتحاد السكندري لم يصل لخوض المباراة.

ويعد ذلك الانسحاب الثاني لفريق ضد مسار بعدما رفض اتحاد بسيون استكمال اللقاء في الجولة الماضية عقب تأخره بنتيجة 7-0 في الشوط الأول. (طالع التفاصيل)

واكتسحت سيدات البنك الأهلي مستضيفهن دلفي بنتيجة 10-0.

الفوز رفع رصيدهن لـ 9 نقاط بالعلامة الكاملة بعد تسجيل 24 هدفا وبفارق الأهداف عن مسار والأهلي.

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وفاز الجونة على بيراميدز بنتيجة 2-1 لتصبح تلك الخسارة الأولى لبيراميدز هذا الموسم.

وتساوى كلا الفريقين برصيد 6 نقاط في المركزين السادس والسابع.

وحصد فريقا اتحاد بسيون وبالم هيلز النقطة الأولى في الموسم بعدما تعادلا سلبيا بدون أهداف.

وحققت سيدات وادي دجلة فوزا صعبا على زد بنتيجة 3-2 في مباراة سُجلت أهدافها في الشوط الثاني بعدما انتهى الأول بنتيجة 0-0 بفضل هاتريك نهى ممدوح.

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وحققت سيدات المقاولون العرب الفوز الأول لهم في الموسم في أول مباراة بالتفوق على المصري بنتيجة 6-3.

الفوز رفع رصيد ذئاب الجبل عند 3 نقاط من أول مباراة لهم في الموسم في المركز الثامن.

وأخيرا انتصرت سيدات الطيران على المعادي واليخت بنتيجة 5-2.

وارتقت سيدات الطيران بالفوز الأول لهم هذا الموسم برصيد 3 نقطة، فيما توقف رصيد المعادي عند 3 نقاط.

الدوري المصري سيدات وادي دجلة زد بيراميدز الطيران مسار
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