عقب التأخر 7-0.. اتحاد بسيون يكشف لـ في الجول سبب الانسحاب بعد نهاية الشوط الأول

أوضح رضا زرير مدير الكرة في نادي اتحاد بسيون سبب انسحاب فريق السيدات في نهاية الشوط الأول التأخر 7-0 أمام مسار في الدوري المصري.

وانسحبت سيدات اتحاد بسيون بعد نهاية الشوط الأول وفقا لما نشره حساب نادي مسار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال زرير عبر اتحاد بسيون لـ FilGoal.com: "لاعبات الفريق سافرن بالقطار، وسبب الانسحاب بعد الشوط الأول هو الإصابات".

وأضاف "الفريق يضم 16 لاعبة فقط بين أساسيين وبدلاء".

وأتم "نعاني من ضعف الإمكانيات وعدم دعم اتحاد الكرة لنا، ذلك نفكر في الانسحاب من الدوري".

انتصرت سيدات مسار بنتيجة 7-0 في الشوط الأول على حساب اتحاد بسيون.

وانسحبت سيدات اتحاد بسيون بعد نهاية الشوط الأول وفقا لما نشره حساب نادي مسار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدر مسار الترتيب بـ 6 نقاط وبفضل فارق الأهداف.

فيما يتذيل اتحاد بسيون الترتيب بدون رصيد.