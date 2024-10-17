سيدات - الأهلي يهزم مودرن سبورت بالهدف الأسرع

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 18:26

كتب : FilGoal

تشاريتي روبن - سيدات الأهلي كرة قدم

تغلب فريق الأهلي للسيدات على مودرن سبورت بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من: مها الدمرداش - منة طارق - نورا خالد - مايا لينيس - أحلام نصر - نادين محمد - ثريا أشرف - ألكساندرا جيفورتيش - تشاريتي روبن - رودينا عبد الرسول - حبيبة عصام.

فيما دفع مودرن سبورت بكل من: أسماء محمد - سارة خالد - فاطمة رجب - أسماء بدر - رحمة محمد - ياسمين سمير - هيام عبد الحفيظ - برديجيت نابولسالي - صامويل أولوايميسي - غرام أسامة - هند اسماعيل

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هدف الفوز هو الهدف الأسرع في تاريخ فريق الأهلي للسيدات، في الدقيقة الأولى بتوقيع اللاعبة تشاريتي روبن.

وأهدرت مايا لينيس الهدف الثاني في الدقيقة 21.

الفوز هو الثالث على التوالي للأحمر في دوري السيدات، بعد الفوز على الزمالك في الجولة الأولى، ثم الفوز على وادي دجلة في الجولة الثانية، بهدف حبيبة عصام في الدقيقة 95.

الأهلي مودرن سبورت الأهلي سيدات
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