Gaming - تقارير: حظر لعبة Call of Duty: Black Ops 6 في الكويت

انتشرت تقارير تشير لمنع لعبة Call of Duty: Black Ops 6 بشكل رسمي في الكويت.

ومن المنتظر إطلاق الجديدة المعروفة يوم 25 أكتوبر الجاري، ولم يتم الكشف عن سبب منع وحظر اللعبة في الكويت.

Call of Duty هي واحدة من أكثر الألعاب شهرة حول العالم.

وتعد لعبة Call of Duty: Black Ops 6 هي لعبة إطلاق نار من منظور شخص واحد وهي الجزء الـ 21 من السلسلة، والإصدار السابع من سلسلة Black Ops والتي تعني القوات السوداء.

وسبق أن نُشر فيديو دعائي للعبة في مايو الماضي يتضمن على قادة سياسيين حقيقيين، من بينهم الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون وجورج بوش، وكولن باول وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وصدام حسين الرئيس العراقي السابق.

ووفقا لتقارير سابقة فإن أحداث لعبة Call of Duty 2024 حول حرب الخليج.

وأشار التقرير إلى أن أحداث اللعبة ستدور حول حرب الخليج مع التداعيات السياسية العالمية بعد الحرب الباردة.

وأوضح أيضا أن اللعبة ستعتمد على سرد دقيق يركز على حرب الخليج.

وبدأت اللعبة في الظهور للنور لأول مرة في 2003 ومستمرة حتى الآن.