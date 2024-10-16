عمر سيد معوض يكشف موعد عودته للملاعب.. وانضمامه إلى ريال بيتيس

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 22:51

كتب : FilGoal

عمر سيد معوض - الأهلي

تحدث عمر سيد معوض لاعب الأهلي عن خطوات انتقاله إلى ريال بيتيس الإسباني.

وأتم ريال بيتيس اتفاقه مع الأهلي لضم عمر سيد معوض.

وقال عمر سيد معوض لاعب ريال بيتيس الإسباني عبر قناة الأهلي: "الحمد لله أسير بخطوات جيدة في العلاج والتأهيل بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي".

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وكشف عمر معوض "إن شاء الله أعود للملعب مجددا مع بداية شهر ديسمبر".

وشدد "أشكر كل المتواجدين في النادي الأهلي بسبب دعمهم لي والوقوف بجانبي حتى إتمام تعاقدي مع ريال بيتيس".

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وأوضح معوض "كنت محبط في البداية بعد تعثر المفاوضات عقب إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، لكن الحمد لله سارت الأمور بشكل جيد".

وواصل "خلال فترة المعايشة مع ريال بيتيس قبل إصابتي أخرجت أفضل ما لدي لأريهم أنني ألعب لأفضل نادي في إفريقيا وما قدمته سبب تمسكهم بي بعد ذلك".

وتابع "بدايتي في يناير ستكون مع فريق الشباب في ريال بيتيس وسأفعل أقصى ما لدي من أجل الصعود مع الفريق الأول".

واختتم عمر معوض تصريحاته "أشكر جماهير الأهلي على دعمهم لي خلال الفترة الماضية وكل زملائي والوقوف بجانبي".

وكشفت الشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب انضمامه للفريق الأندلسي في يناير المقبل.

وظهر خلال الفيديو الدعائي ارتداء نجل سيد معوض الظهير الأيسر التاريخي للإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر قميص ريال بيتيس الإسباني.

وسبق أن تقدم بيتيس بعرض لضم اللاعب في سبتمبر 2023 لكن أصيب اللاعب بقطع في الرباط الصليبي في نفس اليوم.

وقضى عمر فترة معايشة مع ريال بيتيس خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس 2023.

وشارك معوض في فترة إعداد الفريق الثاني لريال بيتيس (كبار) بالرغم أنه مواليد 2006.

كما سبق أن خاض فترة معايشة سابقة في البرتغال خلال الموسم قبل الماضي.

ووقع عمر عقدا احترافيا مع الأهلي في أكتوبر 2023 لمدة 4 سنوات.

ويشغل عمر صاحب الـ 18 عاما مركز الجناح الأيمن ويمكنه اللعب على الطرف الأيسر وكصانع ألعاب وكمهاجم وهمي أيضا.

وسيكون عمر سيد معوض ثالث لاعب مصري يلعب في الدوري الإسباني وبقميص بعد عمرو طارق لاعب بيتيس السابق وأحمد حسام ميدو لاعب سيلتا فيجو السابق.

الأهلي ريال بيتيس عمر سيد معوض
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