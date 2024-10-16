عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي

"أتمنى أن أسير على نفس خطى الوالد، فأنا امتداد له، وهو مثلي الأعلي" هذا لسان حال جميع الأبناء الذين يرغبون في تحقيق نفس نجاحات آبائهم.

ونحن الآن مع بداية قصة جديدة في الكرة المصرية أبطالها سيد معوض ونجله عمر الذي انتقل إلى ريال بيتيس ليبدأ فصل آخر يأمل فيه النجاح ولكن هذه المرة في إسبانيا وليس في الدوري المصري والمنتخب الوطني كما فعل والده من قبل.

وأتم نادي ريال بيتيس الإسباني اتفاقه مع الأهلي لضم عمر سيد معوض بداية من يناير 2025.

وظهر نجل سيد معوض الظهير الأيسر التاريخي للإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر مرتديًا قميص ناديه الجديد ريال بيتيس الإسباني خلال فيديو دعائي.

ويستعرض لكم Filgoal.com قصة اللاعب عمر سيد معوض ناشىء الأهلي المنتقل إلى ريال بيتيس الإسباني بدءً من يناير 2025 كالتالي:

عهد الأصدقاء

تعلق عمر سيد معوض بكرة القدم وهو صغيرًا، لينتقل إلى وادي دجلة القريب من منزله في منطقة المعادي ويلعب في مدرسة الكرة تحت 9 سنوات.

وعرض والده سيد معوض عليه الانتقال إلى الأهلي، لكن رفض عمر بشدة متحججًا بحبه الشديد لأصدقائه الصغار في دجلة.

لكنه انضم في النهاية إلى مدرسة الكرة بالنادي الأحمر، ليحضر أول تدريب لكنه غاب عن التدريب الثاني لأنه لم يرغب في ترك أصدقائه.

وتحدث أمين عرابي المسؤول عن مدرسة الكرة بالأهلي في تلك الفترة إلى Filgoal.com قائلا: "شاهدت عمر سيد معوض في أحد المباريات الودية بين الأهلي ووادي دجلة في حضور والده سيد معوض وجده رمضان السيد".

وأضاف "تألق اللاعب بشكل لافت للنظر، وهنا أصررت على انضمام اللاعب رغم رفض سيد معوض انضمام اللاعب بحجة أن اللاعب مازال صغيرًا".

وتابع "لم أترك لهم فرصة الرفض وعلى الفور قمت باستدعاء الإداري عبد الله عيد ووقع اللاعب على استمارة انضمامه لمدرسة الكرة بالنادي".

واستمر حديثه "رفض عمر الانضمام إلينا في البداية بسبب حبه الشديد لأصدقائه في وادي دجلة لكن بمرور الوقت نجح في تكوين صداقات جديدة وعرف قيمة الأهلي".

وأردف "كنا نتدرب 3 مرات أسبوعيا، وكنت أسمح له بالغياب عن التدريبات بسبب المدرسة".

وواصل "كنت أتفهم ظروف السكن بعيدًا عن النادي واصطحاب والدته له في التدريبات بالتالي كنت أسمح له بالغياب عن الفريق بسبب الدراسة والاستيقاظ مبكرًا ما قد يؤثر عليه".

واسترسل "كنت أسمح له بالتدريب خارج الأهلي تحديدًا في ناديه السابق وادي دجلة من أجل ألا يقل عن زملائه من الناحية المهارية والبدنية".

وأكمل "لا أتذكر له مباريات مميزة تحديدًا إذ كانت المباريات بـ5 أو 6 لاعبين فقط، لكنه كان من أفضل اللاعبين في البراعم".

وأتم "عمر سيد معوض أفضل من والده على الصعيد الهجومي والتصويبات والمهارات، لكن يبقى والده أفضل منه دفاعيا".

دبي مفتاح الطريق

وتحدث جمال السيد مدرب الأهلي بقطاعات الناشئين لـ Filgoal.com قائلا: "لعب عمر سيد معوض تحت قيادتي تحت سن 12 عامًا، وكان أحد أفضل اللاعبين بالفريق".

وأضاف "تألق عمر خلال دورة دبي الودية بحضور أندية عالمية مثل ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، ليفانتي سيلتا فيجو، يوفنتوس، والوحدة الإماراتي".

ورغم خسارة الأهلي حينها أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، لكن مدربو الفريق الكتالوني أثنوا على الثنائي مصطفى أشرف وعمر سيد معوض، وتوقعوا لهم مستقبل مبهر.

وتابع "وتألق أيضًا في الفوز على ليفانتي بهدفين مقابل هدف، وكان أحد أفضل اللاعبين في البطولة".

واستمر حديثه "نجحنا في التتويج بالميدالية الفضية وحصلنا على مكافآت من الخطيب".

وأردف "شارك خلال البطولة في مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر والمهاجم ليقدم أداءً استثنائيًا".

وبدأ عمر مسيرته مع المارد الأحمر في مركز الظهير الأيسر بقطاع الناشئين، قبل أن ينتقل إلى المراكز الهجومية بفضل قدراته التهديفية والمهارية.

واستمر "عمر سيد معوض يمتلك سرعة وقوة رائعة بالإضافة إلى أنه هداف وقادر على صناعة اللعب بشكل رائع".

وأكمل "أتوقع له أن يصبح أحد نجوم مصر بفضل إصراره على الفوز وتقديم أداء جيد لكن يعاب عليه بعض العصبية التي يحتاج أن يتخلص منها".

وأتم "إصابة الرباط الصليبي عطلته كثيرا عن الاحتراف، لكني أثق أنه سيتألق مع ناديه الجديد".

مقصية لا تنسى

واستمر تألق عمر سيد معوض مع النادي الأهلي تحديدًا تحت قيادة المدرب سامر عبد الرحمن، ونجح عمر سيد معوض في تسجيل 13 هدفًا في دوري منطقة القاهرة.

ونجح فريق الناشئين بالأهلي في التتويج بالبطولة برصيد 75 نقطة وسجل 81 هدفًا في ظل تألق بعض اللاعبين مثل حسام عادل (16 هدفًا) وإبراهيم عادل وعمر سيد معوض (13 هدفًا لكليهما) وعمار وليد (11 هدفًا).

وسجل عمر سيد معوض أحد الأهداف الاستثنائية في بطولة الجمهورية تحت ضد فريق إنبي أحد أفضل الأندية في البطولة، بعدما سجل مقصية رائعة.

الولد سر أبيه

لا نستطيع أن نتحدث عن عمر دون أن نذكر العلاقة بين اللاعب ووالده ومثله الأعلى سيد معوض وجده رمضان السيد أحد نجوم الأهلي السابقين الذي أكد أن عمر لاعب صاحب شخصية قوية ولاعب مميز في ظل العروض التي قدمت له من إسبانيا والبرتغال.

وقال عمر سيد معوض في تصريحات تلفزيونية سابقة "اعتبر والدي هو مثلي الأعلى محليًا".

وأضاف "تابعت والدي في بعض المباريات القديمة بقميص الإسماعيلي حينها كان يشارك أحيانا في مركز الجناح الأيسر، وتعلمت منه كيفية النظر إلى داخل منطقة الجزاء أولا ثم إرسال العرضيات، وأيضًا التصرف بالكرة تحت الضغط خاصة في المناطق الضيقة باستخدام مهاراتي"

وتابع "وعلى المستوى العالمي أحب ميسي، كما أحب أيضًا برشلونة ودائما ما أتابعه رفقة والدي في المنزل".

واسترسل "علي معلول أفضل ظهير أيسر في مصر، وأحب متابعة حسين الشحات ورمضان صبحي -أثناء تواجده في الأهلي-، كما أن والدي دائمًا ما يعطيني بعض النصائح عن الاستفادة من طريقة لعبهم".

هل من منافس؟

ولا ينسى عمر سيد معوض المواقف الكوميدية بين والده ومحمد بركات الذي اشتهر بعمل بعض "المقالب" في زميل الملاعب السابق.

وأكد عمر "والدي يلعب البلايسيتشن مع بركات وإذا فاز أحدهما يقوم باستفزار الآخر، كما أنني أفوز في معظم المباريات التي ألعبها مع والدي وفزت عليه في أحد المرات 9-1، لكني دائما ما أخسر من خالي".

ويتذكر عمر "في أحد المباريات مع الأهلي أخبرني والدي أنني سأحرز هدفين في مرمى المقاولون العرب وهو ما حدث".

وأكمل "أحب دائمًا الفوز مع الفريق ولا أطيق الخسارة ودائمًا ما أتبع تعليمات المدربين، ولازم أكون قد (فانلة) الأهلي".

بكاء الأب

استمر تألق عمر معوض خاصة في تتويج الأهلي بلقب بطولة "زد" الودية الدولية للناشئين تحت 17 عاما، بعدما انتصر في النهائي على فينورد الهولندي بنتيجة (2-1).

وشارك خلال تلك البطولة كل من نادي زد، بيراميدز، إنبي، الزمالك، والمقاولون العرب، فينورد الهولندي، فيتوريا البرتغالي، أستون فيلا وبلاكبيرن من إنجلترا، وفنربخشة التركي، ويونيون برلين الألماني.

وبعد تتويج عمر بالبطولة بدا على سيد معوض التأثر الشديد بفوز عمر بالبطولة مع الأهلي، وظهور نجله بشكل مميز، ليبكي في لقاء تلفزيوني مع قناة "الأهلي".

صليبي يؤخر الحلم

بعد تألق معوض الصغير مع الأهلي، حصل على عروض من العديد من الدوريات الأوروبية أبرزها البرتغال وإسبانيا.

وبالفعل قدّم ريال بيتيس عرضًا للمارد الأحمر من أجل التعاقد مع اللاعب، لكنه تعرض لللإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نفس اليوم الذي أرسل فيه العرض.

وهنا خرجت بعض الشائعات التي تؤكد أن إدارة القلعة الحمراء تشترط تجديد عقد اللاعب قبل سفره إلى النمسا لإجراء عملية جراحية.

كما ظهرت أقاويل أخرى برفض سيد معوض تمديد عقد نجله مع الأهلي خوفًا من عدم الموافقة على رحيل اللاعب فيما بعض، وهو ما نفاه معوض جملة وتفصيلا فيما بعد بتصريحات صحفية.

وفي النهاية، مدد الأهلي عقد عمر سيد معوض لمدة 4 سنوات، وأكد عدلي القيعي أن الأهلي "عارف بيعمل ايه كويس" ولن يقف في طريق المواهب في قطاع الناشئين، وهو ما أكد عليه وليد سليمان مدير القطاع.

نصيحة أخيرة

وقدم فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادي الأهلي نصيحة أخيرة إلى عمر سيد معوض قائلا: "عمر لاعب واعد للغاية، وكان من أفضل اللاعبين في قطاع الناشئين".

وأتم "تألق بشكل رائع في بطولة دبي الودية، لكن عليه أن يعي أن الفترة المقبلة لن تكون سهلة خاصة أن نظام الاحتراف صعب من ناحية الإقامة والمعيشة والتأقلم مع ناديه الجديد".

ويلعب عدد من اللاعبين المصريين في إسبانيا بالدرجات الأدنى مثل نادر غبور الذي يلعب في ديبورتيفو كولونيا موسكاردو ومحمد الشاهد الذي يلعب في الفريق الثاني بنادي رايو فايكانو وهيثم حسن الذي انتقل إلى ريال أوفيديو من فياريال.

وكانت أفضل تجارب اللاعبين المصريين في لا ليجا من نصيب أحمد حسام "ميدو" الذي تألق مع سيلتا فيجو.

فهل يسير عمر سيد معوض في الطريق الصحيح بالتجربة الإسبانية أم يعود سريعًا إلى الأهلي؟