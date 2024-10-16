مجموعة مصر - وكيله لـ في الجول: جوميز قرر الرحيل عن بوتسوانا.. ويملك عرضا من ناد عربي كبير

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 00:45

كتب : محمد عبد العظيم

ديديه جوميز - مدرب بوتسوانا

قرر المدرب الفرنسي ديديه جوميز الاستقالة من تدريب بوتسوانا رغم النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وفاز منتخب بوتسوانا على كاب فيردي ذهابا وإيابا بهدف دون رد ليحتل المركز الثاني خلف مصر في ترتيب المجموعة.

وقال خالد سليمان وكيل الفرنسي ديديه جوميز مدرب بوتسوانا في تصريحاتت خاصة عبر FilGoal.com: : "جوميز تقدم باستقالته من تدريب منتخب بوتسوانا بعد الفوز على كاب فيردي اليوم لينهي مشواره مع المنتخب البوتسواني".

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وأضاف "قرار الاستقالة جاء بسبب قرار الاتحاد المحلي بعدم المشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، كذلك بعض الأزمات التي واجهت المنتخب على غرار تأخر الوصول قبل مواجهة مصر".

وكان المنتخب البوتسواني قد واجه أزمة في ميعاد وصوله قبل مواجهة منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وأتم "المدرب رفض عرضا من ناد كبير في جنوب إفريقيا وآخر من المغرب يشارك في دوري أبطال افريقيا على أمل حل مشاكل منتخب بوتسوانا ولكن ذلك لم يحدث، والآن يملك عرضا من ناد عربي كبير يقوم بدراسته".

منتخب مصر بفوزه على موريتانيا رفع رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة وضمن التأهل لنهائيات أمم إفريقيا بالمغرب.

بينما منتخب موريتانيا تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.

أما منتخب بوتسوانا فرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بعد تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على كاب فيردي صاحبة الـ 3 نقاط.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المركز الأول والثاني إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

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