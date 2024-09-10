منتخب بوتسوانا يصل بلاده قبل 6 ساعات من لقاء مصر

وصلت الطائرة التي تقل بعثة منتخب بوتسوانا إلى البلاد قبل 6 ساعات مواجهة مصر مساء الثلاثاء.

وأوضح موقع كيلر باص بوتسوانا أن الطائرة القادمة من موريتانيا وتقل بعثة منتخب بوتسوانا لم تصل إلى البلاد في الموعد المحدد.

وكان من المفترض أن تصل الطائرة في العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، لكنها لم تصل.

ووصلت الطائرة في الواحدة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وتواجد مسؤولو الاتحاد البوتسواني لكرة القدم في انتظار وصول منتخب بوتسوانا بالمطار.

🔴 أخيراً بعثة منتخب بوتسوانا تصل بوتسوانا لمواجهة مصر pic.twitter.com/ofpWx0EIeP — FilGoal (@FilGoal) September 10, 2024

ماذا حدث؟

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد المباراة لتقام في السادسة مساء الثلاثاء بتوقيت بوتسوانا (السابعة بتوقيت مصر)، بدلا من إقامتها في تمام الرابعة عصر الثلاثاء.

وذلك بعدما خاطب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم نظيره الاتحاد الإفريقي (كاف) من أجل تأجيل المواجهة المنتظرة أمام منتخب مصر، وذلك لأن بعثة منتخب بوتسوانا كانت عالقة في نواكشوط عاصمة موريتانيا عقب المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الافتتاحية من تصفيات أمم إفريقيا.

كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي السابق للمباراة والذي كان مقررا له عصر اليوم الإثنين، بسبب عدم وصول بعثة منتخب بوتسوانا حتى الآن.

وخسر منتخب بوتسوانا في الجولة الأولى أمام موريتانيا بهدف نظيف، فيما حقق المنتخب المصري الفوز على كاب فيردي بثلاثية نظيفة.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا مساء الأحد استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وأصدر الاتحاد البوتسواني لكرة القدم بيانا رسميا لشرح تطورات الموقف بجانب مخاطبته رسميا لـ كاف من أجل تأجيل مواجهة مصر.

وكشف الاتحاد البوتسواني عن تحرك بعثة منتخبهم من موريتانيا في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل (فجر الثلاثاء) على أن تصل بوتسوانا في العاشرة صباح الثلاثاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بعثة بوتسوانا خاضت حصة تدريبية يوم الأحد في ملعب شيخا بيديا في موريتانيا بعد تعذر عودتهم للبلاد لمواجهة منتخب مصر.

والسبب هو عدم عودة الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق لموريتانيا من أجل إعادته لبوتسوانا لخوض المباراة الثانية.

واستفسرت البعثة البوتسوانية على الرحلات إلى البلاد تمهيدا للعودة للقاء مصر.

وجاء بيان الاتحاد البوتسواني لكرة القدم كالآتي:

"يرغب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم إبلاغ الجماهير وجميع أصحاب المصلحة بشأن المشاكل اللوجيستية التي تعرضت لها البعثة خلال رحلة العودة من موريتانيا، كان من المقرر أن نصل منتصف ليل أمس الأحد لكن واجهنا أمور غير متوقعة أثرت على خطة السفر".

"من المتوقع أن تغادر بعثة الفريق الساعة 10:30 بتوقيت موريتانيا (1:30 منتصف الليل بتوقيت مصر)، والوصل إلى بوتسوانا في تمام التاسعة صباحا بتوقيت بوتسوانا (10 صباحا بتوقيت مصر)، وبالرغم من ذلك التأخير نريد إعلام المشجعين أن الفريق لا يزال في حالة معنوية مرتفعة لتقديم أفضل أداء لهم".

"ولا يزال موعد مواجهة منتخب مصر في الثالثة عصرا بتوقيت بوتسوانا (الرابعة بتوقيت مصر)، ورغم ذلك وبأخذ عين الاعتبار تأخر اللاعبين في العودة، خاطبنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل المباراة حتى المساء وننتظر ردهم وسوف نخطركم في أقرب وقت ممكن".

"يقدر الاتحاد البوتسواني دعم المشجعين، ونسعى لتجهيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة من أجل المباراة الحاسمة، نشكر الجميع على الدعم المستمر".

وانتصر الفراعنة على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على استاد القاهرة يوم الجمعة.

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