نيمار يكشف عن لاعبه المفضل للتويج بـ الكرة الذهبية

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل

كشف نيمار لاعب الهلال السعودي عن اللاعب الذي يفضله للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري.

وقال نيمار لصحيفة آس: "أساند فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في سباق الفوز بالكرة الذهبية، ولا أحد يستحق الجائزة أكثر منه".

واختتم "إنه مقاتل، عانى كثيرا طوال حياته، لقد فاق كل التوقعات، وتغلب على كل الانتقادات والمتصيدين، واليوم أصبح معشوقا وبطلا بالنسبة لنا".

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ويعتبر فينيسيوس جونيور من أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة بعدما تألق مع ريال مدريد في الموسم المنقضي.

وتوج فينيسيوس ببطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

جود بيلينهجام (ريال مدريد/ إنجلترا)

روبن دياز (مانشستر سيتي/ البرتغال)

فيل فودين (مانشستر سيتي/ إنجلترا)

فيدي فالفيردي (ريال مدريد/ أوروجواي)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/ الأرجنتين)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي/ النرويج)

نيكو ويليامز (أتليتك بلباو/ إسبانيا)

جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن/ سويسرا)

أرتيم دوفبيك (روما/ أوكرانيا)

توني كروس (ريال مدريد/ مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/ البرازيل)

داني أولمو (برشلونة/ إسبانيا)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ ألمانيا)

مارتن أوديجارد (أرسنال/ النرويج)

ماتس هوميلز (روما/ ألمانيا)

رودري (مانشستر سيتي/ إسبانيا)

هاري كين (بايرن ميونيخ/ إنجلترا)

ديكلان رايس (أرسنال/ إنجلترا)

فيتينيا (باريس سان جيرمان/ البرتغال)

كول بالمر (تشيلسي/ إنجلترا)

داني كارفاخال (ريال مدريد/ إسبانيا)

لامين جمال (برشلونة/ إسبانيا)

بوكايو ساكا (أرسنال/ إنجلترا)

هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان/ تركيا)

ويليام ساليبا (أرسنال/ فرنسا)

كيليان مبابي (ريال مدريد/ فرنسا)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان/ الأرجنتين)

أديمولا لوكمان (أتالانتا/ نيجيريا)

أنطونيو روديجير (ريال مدريد/ ألمانيا)

أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن/ إسبانيا)

لمعرفة معايير التتويج بجوائز حفل الكرة الذهبية من فرانس فوتبول (طالع التفاصيل)

نيمار فينيسيوس جونيور الدوري الإسباني ريال مدريد الكرة الذهبية
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