الكشف عن معايير التتويج بجوائز حفل الكرة الذهبية من فرانس فوتبول

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 21:31

كتب : FilGoal

بالون دور

كشفت صحيفة فرانس فوتبول عن معايير التتويج بجوائز الأفضل في العالم لعام 2024.

وتقدم الصحيفة جوائز الأفضل في كل عام خلال حفل الكرة ذهبية.

ويقدم لكم FilGoal.com معايير التتويج بكل جائزة من الجوائز التي ستقدم خلال الحفل

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الكرة الذهبية

ستقدم الجائزة بناء على تصويت لجنة من صحفيين على مستوى العالم>

وسيقوم صحفي من كل دولة مصنفة ضمن أول 100 دولة حول العالم للرجال، بينما سيصوت أول 50 دولة لجائزة السيدات.

جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد

سيتم اختيار المتوج بالجائزة عن طريق التصويت من قبل اللاعبين الحائزين على جائزة الكرة الذهبية من قبل.

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى

سيقوم صحفي من كل دولة مصنفة ضمن أول 100 في تصنيف فيفا حول العالم.

جائزة أفضل مدرب

سيتم اختيار أفضل مدرب عن طريق لجنة مختصة من الصحفيين حول العالم.

أفضل فريق

سيتم اختيار أفضل فريق عن طريق لجنة من الصحفيين المختصين حول العالم.

وكان ليونيل ميسي قد توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بالعام الماضي.

الكرة الذهبية بالون دور
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