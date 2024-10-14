الكشف عن معايير التتويج بجوائز حفل الكرة الذهبية من فرانس فوتبول

كشفت صحيفة فرانس فوتبول عن معايير التتويج بجوائز الأفضل في العالم لعام 2024.

وتقدم الصحيفة جوائز الأفضل في كل عام خلال حفل الكرة ذهبية.

ويقدم لكم FilGoal.com معايير التتويج بكل جائزة من الجوائز التي ستقدم خلال الحفل

الكرة الذهبية

ستقدم الجائزة بناء على تصويت لجنة من صحفيين على مستوى العالم>

وسيقوم صحفي من كل دولة مصنفة ضمن أول 100 دولة حول العالم للرجال، بينما سيصوت أول 50 دولة لجائزة السيدات.

جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد

سيتم اختيار المتوج بالجائزة عن طريق التصويت من قبل اللاعبين الحائزين على جائزة الكرة الذهبية من قبل.

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى

سيقوم صحفي من كل دولة مصنفة ضمن أول 100 في تصنيف فيفا حول العالم.

جائزة أفضل مدرب

سيتم اختيار أفضل مدرب عن طريق لجنة مختصة من الصحفيين حول العالم.

أفضل فريق

سيتم اختيار أفضل فريق عن طريق لجنة من الصحفيين المختصين حول العالم.

وكان ليونيل ميسي قد توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بالعام الماضي.