الزمالك: إيقاف القيد كان متوقعا.. ولم نتخذ قرارا بشأن "أكبر قلعة رياضية في مصر"

أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لـ الزمالك حقيقة إيقاف النادي عن القيد، والموقف من استغلال "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وسبق أن كشف وائل الخربتاوي وكيل بنجامين أتشيمبونج إيقاف الزمالك عن القيد بسبب تأخر الأبيض في دفع المستحقات. (طالع التفاصيل)

وقال المتحدث الرسمي لـ الزمالك عبر القناة الأولى: "من المتوقع أن يتم إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات أتشيمبونج، لكن لم يصل خطاب رسمي بهذا الشأن حتى الآن".

وأضاف "مستعدون لهذا القرار، ونحدد الأولويات لحل أزمة القيد، لأن هناك مستحقات اللاعبين قبل بداية الموسم والمكافآت، وسنتخذ القرار الأفضل".

وواصل "خروج نبيل عماد من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة؟ في انتظار تقييم محمد أسامة للتقرير الطبي للاعب من أجل اللحاق بمباريات كأس السوبر المصري".

وخرج لاعب الوسط من المعسكر بعد تأكد عدم إمكانية مشاركته ضد موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025. (طالع التفاصيل)

وتابع "ملف الصفقات الجديدة لا زال مفتوحا، وربما نتخذ قرارا بتأجيل ضم صفقات جديدة في يناير المقبل، وربما نضم لاعبين جدد قبل نهاية القيد، وفقا لحاجة الفريق".

وأتم "الاستفادة من "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر" تسويقيا؟ لم نتخذ قرارا حتى الآن، ومن الممكن أن يستغل هاني شكري هذه الجملة في التسويق، ولكن هذا توقع".

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.