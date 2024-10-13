وكيله: أتشيمبونج تسبب في إيقاف قيد الزمالك.. وأصبح ملكا في غانا بسببه

كشف وائل الخربتاوي وكيل بنجامين أتشيمبونج لاعب الزمالك السابق إيقاف قيد النادي بسبب التأخر في دفع مستحقاته المتأخرة.

الزمالك لم يسدد قيمة غرامة أتشيمبونج وقدرها 172 ألف دولار في الموعد المحدد. (طالع التفاصيل)

وقال الخربتاوي عبر قناة DMC: "الزمالك لم يسدد قيمة القسط الأخير من مستحقات أتشيمبونج وقدره 115 ألف دولار، وبسبب التأخير سيدفع الزمالك غرامة إضافية 85 ألف دولار وربما ستزيد، وبذلك ستصل القيمة الإجمالية لـ 240 ألف دولار".

وأضاف "اللاعب تقدم منذ أسبوعين بشكوى لإيقاف قيد الزمالك، وبالفعل النادي تعرض للإيقاف بسبب التأخر في الدفع، وفي حال سدد الزمالك سيتم حل أزمة القيد مباشرة، ولم يتواصل معنا مسؤولو النادي حتى الآن".

وأكمل "سبب تأخر الزمالك في الدفع؟ مشاكل الزمالك كثيرة (ومش عارف يسدد فين، هنا ولا هنا ولا هنا)، لابد أن ينهوا أزمة أتشيمبونج لأنه سيقدم شكوى في حال تأخروا عن الدفع".

وكشف "أتشيمبونج اشترى ناديا في غانا وأسس أكاديمية، بعد حصوله على أموال قادمة من الهواء، وأصبح ملكا من وراء الزمالك".

وأتم "كان من الممكن أن ينهي الزمالك عقده بدفع 100 ألف دولار، لكن مشاكل الضرب والحبس تسببت في حدوث الأزمة وحصوله على مليون و200 ألف دولار من الزمالك".

وسبق أن كشف FilGoal.com حقيقة إيقاف الزمالك عن القيد بسبب أتشيمبونج، وكيف يفكر النادي في حل الأمر.

في البداية، سيرسل اللاعب خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

ويعتمد الأبيض على إتمام صفقاته في سوق الانتقالات الجارية قبل صدور قرار جديد من فيفا ضده.

يفضل الزمالك دفع المستحقات المتأخرة للاعبين أخرين في الوقت الحالي ثم سيدفع لأتشيمبونج مستحقاته في يناير المقبل لحل أزمة القيد حينها لقيد اللاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية.

وقدم المهاجم البالغ عمره 33 عاما أداء طيبا مع الداخلية وتعاقد معه الزمالك في صيف 2017 لكن بعد نصف موسم رحل إلى بتروجت.

وانتقل أتشيمبونج إلى الشمال القطري في سبتمبر 2018.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.