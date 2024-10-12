نبيل عماد يغادر معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة

أصبح نبيل عماد ثاني اللاعبين المغادرين لمعسكر منتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وأعلن منتخب مصر في وقت سابق غياب محمد صلاح عن اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء المقبل. (طالع التفاصيل).

ويلعب منتخب مصر ضد موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وكشف منتخب مصر السبب لصعوبة لحاقه بمواجهة موريتانيا بسبب استمرار معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

وأجرى اللاعب اختبارات طبية تحت قيادة محمد أبو العلا طبيب المنتخب بعد شعور اللاعب بألم في العضلة الخلفية.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب الذي غادر المعسكر عقب مران اليوم السبت.

🚨 | غادر نبيل عماد دونجا معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم لصعوبة لحاقه بمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل ١٥ أكتوبر ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، حيث خضع اللاعب لاختبارات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي… pic.twitter.com/7pAGYATAXG — EFA.eg (@EFA) October 12, 2024

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وتقام مباراة الإياب بين مصر وموريتانيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.