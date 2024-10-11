تقرير: المصائب لا تأتي فرادى.. انتكاسة في إصابة أوديجارد تمدد غيابه

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 19:04

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

تلقى أرسنال خبرا سيئا بشأن وضع قائمة فريقه الحالي، وتحديدا نجمه النرويجي مارتن أوديجارد.

وبحسب الصحفي كون هاريسون فإن أوديجارد تعرض لانتكاسة في إصابته ستسبب بغيابه حتى ديسمبر المقبل.

وتعرض أوديجارد لالتواء في الكاحل خلال مباراة منتخب بلاده النرويج ضد النمسا في سبتمبر الماضي.

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وكان أولا ساند طبيب المنتخب النرويجي قد صرح أن مدة غياب أوديجارد ستكون قرابة 3 أسابيع.

وبناء عليه كان من المتوقع أن يعود للمشاركة مع الفريق اللندني بعد توقف أكتوبر الدولي الجاري، ولكن هذه الانتكاسة ستتسبب بزيادة مدة غيابه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إصابة بوكايو ساكا جناح الفريق وأبرز نجومه مع منتخب إنجلترا في خسارته الأخيرة أمام اليونان 2-1 أمس -الخميس- في دوري الأمم الأوروبية.

وغاب أوديجارد عن مباريات أرسنال ضد توتنام ومانشستر سيتي وليستر سيتي وساوثامبتون في الدوري، ومباراتي أتالانتا وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وبولتون في كأس الرابطة.

وإن لم يعُد قبل ديسمبر، فسيغيب عن مواجهات بورنموث ونيوكاسل وتشيلسي ونوتنجهام ووست هام في الدوري، وشاختار وإنتر وسبورتينج لشبونة في دوري الأبطال، بالإضافة لماجهة بريستون في كأس الرابطة.

أول مباراة لأرسنال في ديسمبر ستكون ضد مانشستر يونايتد في ملعب الإمارات، في اليوم الثالث من الشهر الأخير لعام 2024.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الثاني، ونقطة عن المتصدر ليفربول.

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