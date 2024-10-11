تشكيل مصر - أحمد عيد يشارك للمرة الأولى ومصطفى محمد بديل أمام موريتانيا

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل فريقه لمواجهة موريتانيا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويخوض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مباراته رقم 60 مع منتخب مصر.

ويشارك أحمد عيد ظهير المصري للمرة الأولى بقميص منتخب مصر.

فيما يتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد عيد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه

البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان - خالد صبحي - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفى محمد

وتم استبعاد نبيل عماد لاعب وسط الزمالك والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني اليوم على استاد القاهرة، بينما يحل ضيفا على موريتانيا يوم 15 من نفس الشهر.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا يوم 13 من الشهر نفسه على متن طائرة خاصة.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي 3-0 وبوتسوانا 4-0 ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبونجيل قبل أن يتم تعيين طاقم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.