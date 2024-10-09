بين موريتانيا وليبيا.. الهلال يعلن الملاعب المستضيفة لمبارياته في دوري أبطال إفريقيا

أعلن رامي كمال رئيس الإعلام في نادي الهلال السوداني الملاعب التي ستستضيف مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-25.

ويتواجد الهلال في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا رفقة مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر.

وأوضح عبر المركز الإعلامي للنادي قائلا: "خاطبنا رسميا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحددنا ملعب شيخا بيديا لدور المجموعات، وملعب طرابلس كخيار ثاني حسب متطلبات لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأضاف "يأتي هذا القرار لاعتبارات إدارية وفنية، وردا على الكرم وحسن الضيافة التي وجدتها بعثة الهلال من الاتحاد الموريتاني".

ويشارك الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني بسبب توقف المسابقات المحلية في البلاد نظرا للظروف السياسية.

وخاض الهلال مباراته ضد أهلي بنغازي الليبي خلال إياب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا في جنوب السودان.

كما لعب ضد سان بيدرو الإيفواري في الدور الثاني في ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

ويتصدر الهلال والمريخ ترتيب الدوري الموريتاني برصيد 6 نقاط من مباراتين.