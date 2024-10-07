أجندة الكونفدرالية - مواعيد وترتيب مباريات الزمالك والمصري في المجموعات

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024 -2025 عن صدام مصري خالص بين فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي.

إذ تواجد الزمالك حامل اللقب رفقة المصري وبجانب كل من إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد وترتيب مباريات الزمالك والمصري في دور المجموعات:

الجولة الأولى: (28 نوفمبر)

الزمالك × بلاك بولز

المصري × إنيمبا

الجولة الثانية (8 ديسمبر)

إنيمبا × الزمالك

بلاك بولز × المصري

الجولة الثالثة (15 ديسمبر)

الزمالك × المصري

بلاك بولز × إنييمبا

الجولة الرابعة (5 يناير)

المصري × الزمالك

إنيمبا × بلاك بولز

الجولة الخامسة (12 يناير)

بلاك بولز × الزمالك

إنيمبا × المصري

الجولة السادسة (19 يناير)

الزمالك × إنيمبا

المصري × بلاك بولز

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - لواندا سول الأنجولي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - أنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي

وكان المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما جاء الزمالك في التصنيف الأول.

إنيمبا النيجيري الذي تواجد في المستوى الثالث توج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2003، و2004، وكذلك كأس السوبر الإفريقي في نفس العامين.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.