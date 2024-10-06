وكيله: أشك قليلا فيما كتبه بلعيد.. ولهذا السبب ابتعدت عن المفاوضات مع الأهلي

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

زين الدين بلعيد

أوضح علي كرمالي وكيل الجزائري زين الدين بلعيد حقيقة مفاوضات اللاعب مع الأهلي وتدخل وكلاء أخرين حسبما أشيع.

زين الدين بلعيد

النادي : سينت ترويدن

الأهلي

وسبق أن كشف اللاعب الجزائري الذي انضم لسانت تروندين البلجيكي في الصيف الجاري أن مفاوضاته مع أمير توفيق سارت باحترافية. (طالع التفاصيل)

وقال علي كرمالي وكيل زين الدين بلعيد عبر أون تايم سبورتس: "محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي تواصل معي خلال جلسة الاستماع للتأكد من صحة ما صرح به قندوسي".

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وأضاف "قندوسي مُحق فيما قاله عن وجود اختلاف بين الوكلاء، وبلعيد كذلك ما قاله صحيح ولم يكن لديه مشكلة مع الأهلي أو أمير توفيق، والعلاقة بين الأهلي وعائلة بلعيد كانت جيدة، المشكلة أنهم لم يتوصلوا لاتفاق".

وأوضح "لم يٌفرض على بلعيد وكلاء بطريقة مباشرة، كان هناك وكلاء مختفيين، لم يقال له أن تتعامل مع وكيل بعينه، هناك وكلاء وقعوا معه اللاعب في منزله ليمثلوه للتوقيع مع الأهلي، ولهذا السبب ابتعدت عن المفاوضات احتراما لعائلة بلعيد، ولم يكن هناك مشكلة".

وكشف سبب عدم انضمام بلعيد للأهلي قائلا: "القرار اتخذته عائلة اللاعب وليس بمفرده لأسباب شخصية ورياضية، وفي نهاية المطاف اللاعب اختار المشروع الرياضي الذي قدمته له بالانتقال لأوروبا، واللاعب ضميره مرتاح".

وأكمل "قندوسي حر في تفكيره والمعلومات التي قالها أظن أنه سمعها من أشخاص مقربين له، هناك بعض الأحاديث دارت في وسائل التواصل الاجتماعي منذ أبريل الماضي، لا أستطيع قول إن كلام قندوسي غير صحيح، إذا تدخل أكثر من وكيل في صفقة ستحدث المشاكل، خاصة إذا كان الوكلاء غير متفقين، وأنا انسحبت من المفاوضات مع الأهلي لأن النادي لم يعطني فرصة للتحدث معهم، وبلعيد وعائلته هم من تفاوضوا مع الأهلي مباشرة".

وأتم "ما كتبه بلعيد عبر إنستجرام؟ اللاعب حر في تصريحاته، وأشك قليلا في أنه كلام اللاعب، أظن أن هناك من يكتب بدلا منه، فهو ليس لديه وقت. أظن أن هناك من يساعده من العائلة أو الأصدقاء، وقرار نشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعود للاعب، وإن شاء الله يكون الكلام صحيح".

ماذا حدث؟

صرّح أحمد قندوسي عبر أون تايم سبورتس 2: "زين الدين بلعيد كان قريبا من الانضمام للأهلي بشرط أن يكون معه وكيله، ولكن طُلب منه لكي يدخل النادي الأهلي يجب أن يكون مع وكيل آخر".

وأوضح: "بالنسبة لنا كجزائريين الوكيل مثل الصديق ولا يمكن أن أتخلى عنه من أجل مبلغ مالي أكبر".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى تفاصيل حديثه مع مواطنه أثناء المفاوضات: "تحدثت مع بلعيد وأخبرني أن المفاوضات مع الأهلي وصلت لنسبة لـ70 %، قبل أن تتوقف بعدها بسبب أزمة الوكلاء".

بعد ذلك، قرر محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي بإحالة إحالة تصريحات قندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صرح به. (طالع التفاصيل)

وكتب زين الدين بلعيد عبر حسابه على إنستجرام

"كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور.

النادي الأهلي لم يفرض عليّ أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني.

المفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم.

عدم إمضاءي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوربا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع.

بعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم".

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وأعير قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.

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