الأهلي يعلن إحالة تصريحات قندوسي للشؤون القانونية.. واستدعاء اللاعب

قرر النادي الأهلي إحالة تصريحات أحمد قندوسي لاعب الفريق المُعار لـ سيراميكا كليوباترا للشؤون القانونية واستدعاءه.

وكشف موقع النادي الرسمي عن قرار محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي بإحالة إحالة تصريحات قندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صرح به.

وأعير الجزائري مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا لموسم إضافي.

فجّر الجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من النادي الأهلي، كواليس فشل انتقال زين الدين بلعيد إلى الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وانتقل بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري إلى فريق سان ترويدن البلجيكي. وقال قندوسي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "البعض يتحدث عن أسباب فشل الصفقة، أحيانا يقولون قندوسي وأحيان أخرى أن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للجزائر، طالبه بالانتقال إلى أوروبا وإلا لن يضمه للمنتخب، كل ذلك غير صحيح".

وأضاف قندوسي: "زين الدين بلعيد كان قريبا من الانضمام للأهلي بشرط أن يكون معه وكيله، ولكن طُلب منه لكي يدخل النادي الأهلي يجب أن يكون مع وكيل آخر".

وأوضح: "بالنسبة لنا كجزائريين الوكيل مثل الصديق ولا يمكن أن أتخلى عنه من أجل مبلغ مالي أكبر".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى تفاصيل حديثه مع مواطنه أثناء المفاوضات: "تحدثت مع بلعيد وأخبرني أن المفاوضات مع الأهلي وصلت لنسبة لـ 70%، قبل أن تتوقف بعدها بسبب أزمة الوكلاء".

وكشف: "بلعيد كان متحمس للعب في النادي الأهلي، وتلقى مكالمات من لاعبين كبار في الجزائر ينصحوه بالانتقال للنادي الأهلي لأنه سينجح، ونصحته أنا أيضا بالانتقال للأهلي، وأتمنى له اللعب للنادي الأهلي يوما ما".

بلعيد البالغ من العمر 25 عاما، لعب 9 مباريات دولية بقميص المنتخب الجزائري، وكذلك توج مع اتحاد العاصمة ببطولتي الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وأعير قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.