زين الدين بلعيد يوضح حقيقة تدخل وكلاء في مفاوضاته مع الأهلي

أوضح الجزائري زين الدين بلعيد لاعب سانت تروندين البلجيكي حقيقة فرض وكلاء عليه خلال تفاوضه مع الأهلي.

زين الدين بلعيد النادي : سينت ترويدن الأهلي

وأثار أحمد قندوسي لاعب الأهلي المُعار لصفوف سيراميكا كليوباترا الجدل حول طريقة مفاوضات الأهلي للتفاوض مع مواطنه، ما دفع الأهلي لطلبه من أجل حضور جلسة استماع أقيمت اليوم. (طالع التفاصيل)

وانضم مدافع اتحاد العاصمة السابق للفريق البلجيكي مفضلا إياه على الأهلي.

وكتب زين الدين بلعيد عبر حسابه على إنستجرام

"كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور.

النادي الأهلي لم يفرض عليّ أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني.

المفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم.

عدم إمضاءي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوربا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع.

بعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم".

🗣️زين الدين بلعيد: الأهلي لم يفرض علي أي وكيل، وعدم انتقالي للفريق الأحمر "قرار شخصي" pic.twitter.com/uSWCatIirr — FilGoal (@FilGoal) October 5, 2024

ماذا حدث؟

صرّح أحمد قندوسي عبر أون تايم سبورتس 2: "زين الدين بلعيد كان قريبا من الانضمام للأهلي بشرط أن يكون معه وكيله، ولكن طُلب منه لكي يدخل النادي الأهلي يجب أن يكون مع وكيل آخر".

وأوضح: "بالنسبة لنا كجزائريين الوكيل مثل الصديق ولا يمكن أن أتخلى عنه من أجل مبلغ مالي أكبر".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى تفاصيل حديثه مع مواطنه أثناء المفاوضات: "تحدثت مع بلعيد وأخبرني أن المفاوضات مع الأهلي وصلت لنسبة لـ70 %، قبل أن تتوقف بعدها بسبب أزمة الوكلاء".

بعد ذلك، قرر محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي بإحالة إحالة تصريحات قندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صرح به. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يكشف إجراءات الأهلي فيما يخص جلسة استماع قندوسي

- ستعقد لجنة الشؤون القانونية في الأهلي جلسات استماع لكل الأطراف المعنية فيما يخص تصريحات قندوسي.

- تحويل تقرير الشؤون القانونية النهائي للجنة التخطيط ومجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

وسبق أن صرّح معتز البطاوي المدير الرياضي لـ سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "علاقتنا جيدة بالأهلي ونحرص على استمرارها بهذا الشكل".

وأضاف "لا نمانع طلب الأهلي بحضور أحمد قندوسي لجلسة استماع حول ما صرح به، وليس تحقيق كما يثار".

وشدد "الأهم حدوث ذلك قبل سفره إلى الجزائر للحاق بمنتخب بلاده خلال التوقف الدولي، لأنه سيسافر بعدها مباشرة للإمارات للانضمام للفريق قبل السوبر المصري".

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وأعير قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.