وكيله: أدعم قندوسي في تصريحاته.. ولماذا يتواجد اسم وكلاء أخرين في الشكوى ضده

رد نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا على حقيقة عدم فرض وكلاء أخرين في صفقة انضمام الجزائري للأهلي في يناير 2023.

وسبق أن كشف جعفر نيساني وكيل أحمد قندوسي السابق عن عدم فرض أي اسم على عليه لإتمام صفقة انتقال اللاعب من وفاق سطيف الجزائري. (طالع التفاصيل)

وقال نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي عبر MBC مصر 2: "قندوسي لم يهاجم الأهلي، وتحدث عن دعم محمود الخطيب وسامي قمصان وليس لديه أي مشكلة مع النادي".

وأضاف "أدعم قندوسي في كل ما صرّح به، لدينا جلسة مع الأهلي غدا السبت وليس تحقيقا".

وتابع "قندوسي لم يتحدث عن أي شخص بعينه أو أمير توفيق".

وأوضح "إذا صرّح وكيله السابق بأنه لم يٌفرض عليه أسماء أخرى خلال المفاوضات، لماذا يتواجد اسم أحمد يحيى ويحيى علي في شكوى ضد اللاعب بقيمة 100 ألف دولار بسبب انتقاله لصفوف الأهلي، أريد توضيحا".

وأردف "وكيل قندوسي لم يدخل النادي الأهلي بمفرده بل بمساعدة يحيى علي وأحمد يحيى".

وواصل "قندوسي لم يفتعل مشاكل، كان من الطبيعي أن يعود رغم تألقه مع سيراميكا كليوباترا، ورغم ذلك خرج معارا مجددا ولم يتسبب في مشكلة منذ دخوله الأهلي".

وأتم "علاقة قندوسي مع جمهور الأهلي لم تتأثر بعد التصريحات الأخيرة، ولا أتوقع رد فعل قوي من الأهلي ضد قندوسي بعد جلسة الاستماع".

نصر يحيى وكيل أحمد القندوسي : وكيل اللاعب السابق دخل الأهلي عن طريق أحمد يحيى ويحيى علي يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/bJvqEFWvoc #الكورة_مع_فايق#MBCMASR2 pic.twitter.com/O05IuWA7pw — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) October 4, 2024

من جانبه رد جعفر نيساني وكيل اللاعب السابق قائلا: "أحمد يحيى ويحيى علي شركائي بمصر ودول أخرى منذ 5 سنوات".

وشدد "هل تم إجباري على اختيار هذين الاسمين؟ لا. لم يفرض عليّ أي اسم".

ماذا حدث؟

صرّح أحمد قندوسي عبر أون تايم سبورتس 2: "زين الدين بلعيد كان قريبا من الانضمام للأهلي بشرط أن يكون معه وكيله، ولكن طُلب منه لكي يدخل النادي الأهلي يجب أن يكون مع وكيل آخر".

وأوضح: "بالنسبة لنا كجزائريين الوكيل مثل الصديق ولا يمكن أن أتخلى عنه من أجل مبلغ مالي أكبر".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى تفاصيل حديثه مع مواطنه أثناء المفاوضات: "تحدثت مع بلعيد وأخبرني أن المفاوضات مع الأهلي وصلت لنسبة لـ70 %، قبل أن تتوقف بعدها بسبب أزمة الوكلاء".

بعد ذلك، قرر محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي بإحالة إحالة تصريحات قندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صرح به. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يكشف إجراءات الأهلي فيما يخص جلسة استماع قندوسي

- ستعقد لجنة الشؤون القانونية في الأهلي جلسات استماع لكل الأطراف المعنية فيما يخص تصريحات قندوسي.

- تحويل تقرير الشؤون القانونية النهائي للجنة التخطيط ومجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

وسبق أن صرّح معتز البطاوي المدير الرياضي لـ سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "علاقتنا جيدة بالأهلي ونحرص على استمرارها بهذا الشكل".

وأضاف "لا نمانع طلب الأهلي بحضور أحمد قندوسي لجلسة استماع حول ما صرح به، وليس تحقيق كما يثار".

وشدد "الأهم حدوث ذلك قبل سفره إلى الجزائر للحاق بمنتخب بلاده خلال التوقف الدولي، لأنه سيسافر بعدها مباشرة للإمارات للانضمام للفريق قبل السوبر المصري".

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وأعير قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.