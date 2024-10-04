وكيل قندوسي السابق: تصريحاته لا أساس لها من الصحة.. وأمير توفيق تعامل باحترافية

كشف جعفر نيساني وكيل أحمد قندوسي السابق لاعب سيراميكا كليوباترا المُعار من الأهلي حقيقة تصريحاته بشأن فرض الأهلي وكيل معين لإتمام التعاقد.

وقال وكيل أحمد قندوسي السابق عبر MBC مصر 2: "قبل مفاوضاتنا مع الأهلي تفاوضنا لمدة شهر مع الزمالك، ولدينا شركاء في مصر وفي كل مكان، ولا أحد يفرض عليّ من يكون شريكي".

وأضاف "كنت وكيل قندوسي منذ سنوات، وانتقاله للزمالك لم يتم بسبب عدم اتفاق الناديين ماليا، والأهلي تدخل وضم اللاعب، ولم يتدخل أو يُفرض عليّ أي شخص".

وكشف "مشكلة قندوسي هي حقد وكره للأهلي لأنه شعر بأنه لم يحصل على فرصته".

وشدد "تصريحات قندوسي لا أساس لها من الصحة".

وأردف "كنت مع قندوسي وقت مفاوضاته مع فريق كرواتي وتركيا والزمالك والأهلي، وما صرح به قندوسي هو مسؤول عنده ومشكلته ليست معي".

وتابع "أمير توفيق تواصل معي وطلب مني ضم قندوسي ببساطة وأعطيته الموافقة وتم الاتفاق بين الناديين، والتعامل كان في قمة الاحترافية والاحترام ولم تحدث أي مشكلة".

وأتم "أنهيت ارتباطي بقندوسي قبل انتقاله لسيراميكا بداية الموسم الماضي".

ماذا حدث؟

صرّح أحمد قندوسي عبر أون تايم سبورتس 2: "زين الدين بلعيد كان قريبا من الانضمام للأهلي بشرط أن يكون معه وكيله، ولكن طُلب منه لكي يدخل النادي الأهلي يجب أن يكون مع وكيل آخر".

وأوضح: "بالنسبة لنا كجزائريين الوكيل مثل الصديق ولا يمكن أن أتخلى عنه من أجل مبلغ مالي أكبر".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى تفاصيل حديثه مع مواطنه أثناء المفاوضات: "تحدثت مع بلعيد وأخبرني أن المفاوضات مع الأهلي وصلت لنسبة لـ70 %، قبل أن تتوقف بعدها بسبب أزمة الوكلاء".

بعد ذلك، قرر محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي بإحالة إحالة تصريحات قندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صرح به. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يكشف إجراءات الأهلي فيما يخص جلسة استماع قندوسي

- ستعقد لجنة الشؤون القانونية في الأهلي جلسات استماع لكل الأطراف المعنية فيما يخص تصريحات قندوسي.

- تحويل تقرير الشؤون القانونية النهائي للجنة التخطيط ومجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

وسبق أن صرّح معتز البطاوي المدير الرياضي لـ سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "علاقتنا جيدة بالأهلي ونحرص على استمرارها بهذا الشكل".

وأضاف "لا نمانع طلب الأهلي بحضور أحمد قندوسي لجلسة استماع حول ما صرح به، وليس تحقيق كما يثار".

وشدد "الأهم حدوث ذلك قبل سفره إلى الجزائر للحاق بمنتخب بلاده خلال التوقف الدولي، لأنه سيسافر بعدها مباشرة للإمارات للانضمام للفريق قبل السوبر المصري".

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وأعير قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.