في الجول يكشف إجراءات الأهلي فيما يخص جلسة استماع قندوسي

طلب الأهلي إحالة أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار لـ سيراميكا كليوباترا إلى الشؤون القانونية بالنادي بسبب تصريحاته، FilGoal.com يكشف كيف ستسير الإجراءات.

وقرر محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي بإحالة إحالة تصريحات قندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صرح به. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يكشف إجراءات الأهلي فيما يخص جلسة استماع قندوسي

- ستعقد لجنة الشؤون القانونية في الأهلي جلسات استماع لكل الأطراف المعنية فيما يخص تصريحات قندوسي.

- تحويل تقرير الشؤون القانونية النهائي للجنة التخطيط ومجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

وسبق أن صرّح معتز البطاوي المدير الرياضي لـ سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "علاقتنا جيدة بالأهلي ونحرص على استمرارها بهذا الشكل".

وأضاف "لا نمانع طلب الأهلي بحضور أحمد قندوسي لجلسة استماع حول ما صرح به، وليس تحقيق كما يثار".

وشدد "الأهم حدوث ذلك قبل سفره إلى الجزائر للحاق بمنتخب بلاده خلال التوقف الدولي، لأنه سيسافر بعدها مباشرة للإمارات للانضمام للفريق قبل السوبر المصري".

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وأعير قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.