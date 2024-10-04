رامسديل: لا أريد الفوز بالألقاب من على مقاعد البدلاء

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

جاري أونيل وأرون رامسديل

كشف آرون رامسديل حارس مرمى ساوثامبتون سبب رحيله عن أرسنال في الصيف الجاري.

ويستعد أرسنال للقاء ساوثامبتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي غدا السبت.

وقال رامسديل عبر بي بي سي: "إذا جلست على مقاعد البدلاء، الفوز بالألقاب لن يعني الكثير بالنسبة لي".

أخبار متعلقة:
هاجريد وصل إلى ملعب القديسين.. رامسديل ينتقل من أرسنال إلى ساوثامبتون سكاي: رامسديل من أرسنال إلى ساوثامبتون بي بي سي: فشل انتقال رامسديل من أرسنال إلى ولفرهامبتون ديلي ميل: عرض من ولفرهامبتون لاستعارة رامسديل.. وموقف أرسنال

وأضاف "أردت لعب كرة القدم، كطفل ممارسة اللعبة وليس البقاء على مقاعد البدلاء".

وأكمل "الخروج واللعب هو ما أهدفه وأنا محظوظ لأنني وجدت نفسي في ساوثامبتون".

ولم يخض الحارس الإنجليزي العديد من المباريات الموسم الماضي منذ انضمام الإسباني ديفيد رايا مع أرسنال.

وشارك رامسديل 10 مباريات الموسم الماضي وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات.

والموسم الجاري بقميص ساوثامبتون شارك في 4 مباريات واستقبل 10 أهداف.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.

ويستضيف أرسنال ضيفه ساوثامبتون في ملعب الإمارات غدا السبت في الخامسة مساءً.

بينما يحتل ساوثامبتون العائد حديثا للدوري الإنجليزي المركز الـ 19 برصيد نقطة وحيدة

آرون رامسديل أرسنال الدوري الإنجليزي ساوثامبتون
نرشح لكم
راتكليف عن مستقبل تين هاج: لست صاحب القرار أرتيتا يكشف موعد عودة أوديجارد وزينتشينكو المحتمل مؤتمر جوارديولا: علي دفع ثمن فاتورة لافتتي.. وأحب النادي ولكن روديجر: صلاح صدم العالم.. ولاعب مثل الحائط لا أصدق قوته سلوت: اسألوني عن عقد صلاح بعد التوقف الدولي استبعاد سون من قائمة كوريا الجنوبية للإصابة دوري المؤتمر – تشيلسي يبدأ المشوار برباعية أمام جينت انتهت الدوري الأوروبي - بورتو (3)-(3) مانشستر يونايتد.. تعادل قاتل
أخر الأخبار
الدوري المصري سيدات - قمة تاريخية و7 و8.. تعرف على نتائج الجولة الأولى وجدول الترتيب 19 دقيقة | رياضة نسائية
بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. كاف يعلن تصنيف فرق مجموعات دوري أبطال إفريقيا 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
رامسديل: لا أريد الفوز بالألقاب من على مقاعد البدلاء 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدير كرة ولاعب.. حسني فتحي لـ في الجول: لم أعتزل.. والمقاصة أبرم 19 صفقة ساعة | القسم الثاني
الأهلي يعلن إحالة تصريحات قندوسي للشؤون القانونية.. واستدعاء اللاعب ساعة | الدوري المصري
ديلي ميل: تقليص عقوبة بوجبا وموعد عودته للتدريبات والمباريات ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة إيطاليا - انضمام مالديني لأول مرة.. وغيابات عديدة ساعة | الكرة الأوروبية
راتكليف عن مستقبل تين هاج: لست صاحب القرار 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 3 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 4 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي