رامسديل: لا أريد الفوز بالألقاب من على مقاعد البدلاء

كشف آرون رامسديل حارس مرمى ساوثامبتون سبب رحيله عن أرسنال في الصيف الجاري.

ويستعد أرسنال للقاء ساوثامبتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي غدا السبت.

وقال رامسديل عبر بي بي سي: "إذا جلست على مقاعد البدلاء، الفوز بالألقاب لن يعني الكثير بالنسبة لي".

وأضاف "أردت لعب كرة القدم، كطفل ممارسة اللعبة وليس البقاء على مقاعد البدلاء".

وأكمل "الخروج واللعب هو ما أهدفه وأنا محظوظ لأنني وجدت نفسي في ساوثامبتون".

ولم يخض الحارس الإنجليزي العديد من المباريات الموسم الماضي منذ انضمام الإسباني ديفيد رايا مع أرسنال.

وشارك رامسديل 10 مباريات الموسم الماضي وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات.

والموسم الجاري بقميص ساوثامبتون شارك في 4 مباريات واستقبل 10 أهداف.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.

ويستضيف أرسنال ضيفه ساوثامبتون في ملعب الإمارات غدا السبت في الخامسة مساءً.

بينما يحتل ساوثامبتون العائد حديثا للدوري الإنجليزي المركز الـ 19 برصيد نقطة وحيدة