أشرف خضر: ودعت اللاعبين بعد قدوم شوقي غريب.. ولم أستطع رفض العودة

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 12:47

كتب : FilGoal

أشرف خضر

طالب أشرف خضر المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلي بسرعة حسم ملف مدرب الفريق الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وأعلن الإسماعيلي تعيين شوقي غريب مدربا جديدا له، قبل أن يحدث انقسام داخل مجلس الإدارة. (طالع التفاصيل)

وقال أشرف خضر المدير الفني المؤقت لـ الإسماعيلي عبر أون تايم سبورتس 2: "قمت بتوديع اللاعبين بعد علمي بتولي شوقي غريب المهمة، ولكن طُلب مني العودة مجددا لقيادة التدريبات ولم أستطع الرفض".

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وأضاف "الفريق منفصل تماما عن الأحداث التي تدور بشأن اختيار المدير الفني الجديد. اللاعبين مركزين في الوقت الحالي على خوض التدريبات بشكل جيد".

وأتم "أتمنى حسم ملف المدير الفني الجديد سريعا وتوفير الاستقرار من أجل تجهيز الفريق للموسم الجديد".

ويعيش نادي الإسماعيلي في الساعات الأخيرة أجواء متخبطة بشأن قرار المدير الفني بسبب انقسام مجلس إدارة النادي حول المدير الفني الجديد.

كما تلقى الدراويش إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفض طلبه بإيقاف تنفيذ منع النادي عن القيد.

وحسبما علم FilGoal.com فبعد هذا القرار تأكد إيقاف الإسماعيلي عن قيد الصفقات الجديدة حتى نهاية الموسم المقبل.

وهو ما يعني عدم قدرة النادي على قيد الصفقات الجديدة سواء في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وكذلك الشتوية في يناير 2025.

وعلم FilGoal.com أن عقوبة إيقاف القيد للدراويش هي عقوبة انضباطية لابد من تنفيذها، وليست مرتبطة بدفع قيمة غرامة مالية أو تسوية مستحقات لاعب.

وسبق أن تقدم الإسماعيلي بطلب لإيقاف تنفيذ حكم المنع من القيد وتأجيله، خاصة في ظل محاولات النادي المستمرة في الفترة الأخيرة لتوفيق أوضاعه، ومستندا على عدم وصول قضية التونسي فراس شواط إلى المحكمة الرياضية الدولية. (طالع التفاصيل)

وبذلك أصبح الإسماعيلي موقوفا عن قيد الصفقات للموسم المقبل، بعدما استطاع النادي حل أزمة القيد في يناير الماضي وقيد مجموعة من الصفقات الجديدة آنذاك.

وأنهى الإسماعيلي الدوري الموسم الماضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

الإسماعيلي شوقي غريب أشرف خضر إيهاب جلال
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