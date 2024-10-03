فيفا يعلن توصياته بشأن اقتراح الاتحاد الفلسطيني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توصياته بشأن اقتراح الاتحاد الفلسطيني ضد نظيره الإسرائيلي.

وسبق أن قدّم جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني 3 طلبات لـ فيفا من بينها تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي.

تعرف على مطالب الاتحاد الفلسطيني التي تم التقدم بها في مايو 2024 من هنـــــــــا.

وجاءت توصيات فيفا

- فتح تحقيق في مخالفة التمييز المزعومة التي أثارها الاتحاد الفلسطيني.

- ستُكلّف لجنة فيفا المعنية بالحوكمة والتدقيق والامتثال بمهمة التحقيق في الادعاء المتعلق بمشاركة فرق إسرائيلية في مسابقات كرة القدم الإسرائيلية بينما توجد مقراتها داخل الأراضي الفلسطينية.

وصرّح جياني إنفانتينو رئيس فيفا: في هذا السياق: "لقد اتخذ مجلس إجراءات العناية الواجبة بشأن هذه المسألة الحساسة للغاية، حيث اتبعنا نصيحة الخبراء المستقلين بناءً على تقييم شامل".

وأضاف "ذلك أن العنف المستمر في المنطقة يؤكد أننا بحاجة إلى السلام، فوق أي اعتبار، كما جاء في [كلمتي خلال] الدورة 74 من كونجرس فيفا. وإذ نظل مصدومين للغاية إزاء ما يحدث حاليا، مُعربين في الوقت نفسه عن خالص تضامننا مع أولئك الذين تطالهم المعاناة، فإننا نحث جميع الأطراف على إعادة إحلال السلام في المنطقة فورا".

وسبق أن كشف الرجوب عن تقديم مشروع قرار لمؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية، خصوصا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. (طالع التفاصيل)