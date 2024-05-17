إنفانتينو يرد على طلبات فلسطين الـ 3 بشأن إسرائيل

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لـ كرة القدم (فيفا) عقد جلسة استثنائية لمراجعة طلبات الاتحاد الفلسطيني بإيقاف عضوية نظيره الإسرائيلي.

وأقيم اليوم الجمعة الجمعية العمومية لـ فيفا في بانكوك عاصمة تايلاند، وشهد اتخاذ عدة قرارت أبرزها تنظيم البرازيل لكأس العالم للسيدات 2027. (طالع التفاصيل)

وقدّم جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني 3 طلبات لـ فيفا كما جاءت على موقع الاتحاد الرسمي وهي:

1 تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم كعضو في فيفا وبشكل فوري.

2 حظر الاتحاد الإسرائيلي وأعضائه المباشرين وغير المباشرين من أي نشاط متعلق بكرة القدم يقع ضمن اختصاص فيفا بشكل فوري وإلى حين أن يتم احترام قوانين فيفا.

3 الوقف الفوري لأي نشاط كروي للاتحاد الإسرائيلي في أراضي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وكان الاتحاد الآسيوي والذي يتكون من 47 عضوا أعلن مساندته لمطالب فلسطين يوم الخميس الماضي قبل إقامة الجمعية العمومية لـ فيفا اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة "فرانس 24" الفرنسية فإن الطلب الفلسطيني بعرض المسألة على التصويت خلال انعقاد الجمعية العمومية قُوبل بالرفض.

ومن جانبه صرّح إنفانتينو خلال الجمعية العمومية لـ فيفا بتصريحات نقلتها وكالة "أسوشتيد برس" قائلا: "الآن، ونظرا للحساسية الواضحة لهذه الأمور، سيكلف فيفا اعتبارا من الآن خبراء قانونيين مستقلين لتحليل وتقييم الطلبات الثلاثة المقدمة من الاتحاد الفلسطيني والتأكد من تطبيق النظام الأساسي واللوائح الخاصة بفيفا بالطريقة الصحيحة".

وأضاف "من أجل ضمان عملية عادلة وواجبة، يجب أن يسمح هذا التقييم القانوني بمدخلات ومطالبات كلا الاتحادين الأعضاء. النتائج والتوصيات، وستحال إلى مجلس فيفا".

وأتم "نظرا لخطورة الوضع، ستعقد جلسة استثنائية لفيفا قبل 20 يوليو المقبل لمراجعة نتائج التقييم القانوني واتخاذ القرارات المناسبة".

وأشار الرجوب إلى أنه وعلى مدار الـ 217 يوما الماضية، فرض الاحتلال كابوسا مروعا على 2.3 مليون فلسطيني مقيم في قطاع غزة، حيث قصف المدنيين بشكل عشوائي وقتل أكثر من 45000 فلسطيني، 72% منهم من النساء والأطفال، 282 منهم رياضيون، من بينهم 193 لاعب كرة قدم لن تتاح لهم الفرصة للعب كرة القدم مرة أخرى.

وأوضح إلى أن من بينهم 11 لاعبا قتلوا في الضفة الغربية، ناهيك عن الاعتقالات والاحتجازات وتقييد الحركة التي أجبرت على تعليق دوريات كرة القدم في فلسطين وإقامة معسكرات منتخبنا الوطني في الخارج للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

وسبق أن كشف الرجوب عن تقديم مشروع قرار لمؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القادم من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية، خصوصا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. (طالع التفاصيل)