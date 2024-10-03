قائمة الجزائر - انضمام قندوسي ومحرز.. وضم وجه جديد لمواجهتي توجو

كشف فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن قائمة الخضر لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

ويحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاطمن فوزين أمام غينيا الإستوائية 2-0 وليبيريا 3-0، فيما يحتل منتخب توجو المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين.

وضمت قائمة الجزائر أحمد قندوسي لاعب وسط سيراميكا كليوباترا.

وشهدت القائمة تواجد رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، وبغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري، وعيسى ماندي مدافع ليل الفرنسي الذي حقق الفوز على حساب ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وحسام عوار المنضم حديثا لـ الاتحاد السعودي قادما من روما الإيطالي، وسعيد بن رحمة لاعب ليون، وريان آيت نوري مدافع وولفرهامبتون.

وضم بيتكوفيتش لأول مرة إبراهيم مازا صاحب الـ18 عاما، لاعب هيرتا برلين بعد موافقته على تمثيل منتخب الجزائر.

إبراهيم مازا لعب ضمن صفوف منتخب ألمانيا للشباب، قبل موافقته على اللعب باسم الجزائر.

ولم يستدع المدرب الكرواتي البوسني، فارس شايبي لاعب اينتراخت فرانكفورت، وكذلك يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي.