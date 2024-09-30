فيفا يقرر إيقاف إيتو 6 شهور عن حضور مباريات الكاميرون

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

إيتو

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف صاميول إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لمدة 6 شهور.

وفرضت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدوري لكرة القدم "فيفا" عقوبة على صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني بمنعه من حضور مباريات منتخب الكاميرون لمدة 6 أشهر بسبب مخالفة قواعد الآداب.

ووجهت اللجنة التأديبية في فيفا اتهامات لـ صامويل إيتو بالسلوك الهجومي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف والسلوك غير اللائق مع اللاعبين.

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وذلك لما بدر منه خلال مباراة ثمن النهائي في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة والتي جمعت بين الكاميرون والبرازيل في 11 سبتمبر الجاري.

وكان الاتحاد الإفريقي قرر تغريم صامويل إيتو في شهر يوليو الماضي بسبب اتهامات بالتلاعب بمباريات كرة القدم وانتهاك مبادئ الأخلاق والنزاهة.

وقرر كاف تغرم صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني 200 ألف دولار بسبب توقيع عقد سفير علامة تجارية لأحد شركات المراهنات مقابل مكافأة لأنه انتهك بشكل خطير مبادئ الأخلاق والنزاهة.

وتولى إيتو رئاسة الاتحاد الكاميروني في 11 ديسمبر من عام 2021.

الكاميرون صامويل إيتو
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