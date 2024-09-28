مؤتمر كولر: لم نستغل الفرص أمام الزمالك.. والضغط كان سبب هذا التصريح قبل المباراة

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي سبب الخسارة من الزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2024.

وحقق الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال كولر في المؤتمر الصحفي والذي نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية: "أي شخص يعمل في المجال الرياضي يعلم بأن المباراة فوز وخسارة وحاولنا لكن في الربع الأخير سجلوا التعادل وخسرنا من ركلات الجزاء وهو أمر وارد في كرة القدم".

وأضاف "ليس من وظيفتي تقييم المنافس وأتحدث عن فريقي فقط، لعبنا أول مواجهتين في دوري أبطال إفريقيا وحققنا الانتصار وفي مباراة الزمالك لم نستغل الفرص بشكل كبير".

وأكمل "في مؤتمر قبل المباراة كان لدي ضغط من الصحفيين لمعرفة التشكيل، وصرّحت بأنه مفاجأة بسبب هذا الضغط ولم أقصد بها شيء آخر".

تعرف على كل ما قاله كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة من هنـــــــــــــــــــــــا.

وأتم "تدربنا فترة بدون اللاعبين الدوليين وهو ما أثر على أداء المجموعة ولدينا عمل كبير للوصول إلى المستوى المطلوب".

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وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

افتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل كل لاعبي الزمالك تسديداتهم ليفوز الزمالك باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.