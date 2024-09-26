السوبر الإفريقي - مؤتمر كولر: الزمالك منافس قوي.. ولن أفصح عن التشكيل الأساسي

رفض مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الحديث عن التشكيل الأساسي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبرالجاري.

وكشف كولر عن ترك التشكيل كمفاجأة غدا الجمعة في المباراة، وعدم الرد عن إمكانية الدفع بالثنائي محمد أفشة وإمام عاشور سويا.

وقال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة السوبر الإفريقي ستكون صعبة للغاية ولكن جهزنا اللاعبين جيدا لتحقيق الفوز، ويعول الفريق على الدعم الجماهيري لمساندة اللاعبين أمام الزمالك".

وتابع "معلول تعرض لإصابة كبيرة ويغيب عن الأهلي منذ فترة طويلة، وأتمنى له العودة سريعا".

وشدد كولر "السوبر الإفريقي من مباراة واحدة، والفوز مهم للغاية، ولدينا دوافع كثيرة في بداية الموسم من أجل تحقيق اللقب، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية للمنافسات على بطولات الموسم الجاري".

وكشف المدرب السويسري "لم نحدد من سيبدأ المباراة بشكل أساسي، لدينا تدريب قوي اليوم وبعده سوف نستقر على التشكيل".

وبسؤاله عن الدفاع بعد رحيل محمد عبد المنعم أجاب "عبد المنعم لم يعد متواجدا مع الأهلي، ولدينا ثنائي قديم في دفاع الفريق بالإضافة لضم ثنائي جديد مميز، ومعهم محمد الشناوي في حراسة المرمى، ونحن نركز على اللاعبين الموجودين معنا، وأتمنى التوفيق لعبد المنعم في رحلته الاحترافية".

أما عن إمكانية مشاركة أفشة وإمام سويا فشدد "هذا سؤال متكرر بنفس المضمون، ولكن لن أفصح عن التشكيل الأساسي، سأجعل الأمر مفاجأة لكم في التشكيل غدا".

واختتم كولر تصريحاته "لا يوجد فارق بين مواجهة الزمالك محليا أو إفريقيا، لأنه فريق كبير ومنافس قوي، هدفنا الفوز دائما وتقديم أفضل مستوى، وسعيد للغاية بأن يكون الملعب عن آخره بالجماهير أمام منافس قوي".

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.