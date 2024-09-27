تكررت الليلة البيضاء بعد 30 سنة.. الزمالك ينتصر على الأهلي ويتوج بكأس السوبر الإفريقي

في سنة 1994 فاز الزمالك على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي وبعد 30 سنة التقى الفريقان مجددا في البطولة ذاتها وكرر الفارس الأبيض انتصاره على المارد الأحمر.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

افتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل كل لاعبي الزمالك تسديداتهم ليفوز الزمالك باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

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تشكيل الفريقين

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: يحيى عطية الله– رامي ربيعة– ياسر إبراهيم– محمد هاني

فيي الوسط: مروان عطية– أكرم توفيق– إمام عاشور

في الهجوم: حسين الشحات– وسام أبو علي– بيرسي تاو

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: محمود بنتايك- حسام عبد المجيد- حمزة المثلوثي- عمر جابر

في الوسط الدفاعي: نبيل عماد "دونجا"- عبد الله السعيد

في الوسط الهجومي: مصطفى شلبي- ناصر ماهر- أحمد سيد "زيزو"

























































































ملخص المباراة

الشوط الأول

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بدأت المباراة بشكل هادئ وانحسر اللعب في وسط الملعب حتى حصل وسام أبو علي على ركلة حرة من أمام منطقة جزاء الزمالك.

وسدد وسام كرة قوية من ركلة حرة لكن عواد تألق وتصدى له.

ورد ناصر ماهر على تهديد الأهلي بتسديدة قوية مرت بجوار مرمى محمد الشناوي بقليل.

وبعد مرور دقيقتين كاد حمزة المثلوثي يسجل هدفا برأسية بعد عرضية طولية من عبد الله السعيد من ركلة حرة لكن الكرة ارتطمت في الشباك من أعلى.

وسقط محمد هاني مصابا واضطر للخروج وشارك عمر كمال بدلا منه في الدقيقة 27.

وبعدها حصل أكرم توفيق على إنذار بعد تدخله بقوة على دونجا.

وفي الدقيقة 33 توغل أكرم توفيق صوب منطقة الجزاء وسدد كرة بيسراه تصدى لها عواد وظل اللعب مستمرا حتى حصل حسين الشحات على خطأ.

وتوقف اللعب وعاد الحكم لمراجعة تقنية الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء بداعي عرقلة المثلوثي لأكرم توفيق.

واحتسب الحكم الليبي معتز الشلماني ركلة جزاء واعترض عليه لاعبو الزمالك المثلوثي والجزيري ليحصل كل منهما على إنذار.

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وبعدها طلب عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك من اللاعبين الخروج اعتراضا على القرار وبعد دقائق عاد اللاعبون لاستكمال اللقاء.

ونجح وسام أبو علي في تحويل ركلة الجزاء بنجاح في منتصف المرمى.

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واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل من الضائع.

وسدد حسين الشحات كرة قوية تصدى لها عواد بثبات.

وضغط الزمالك هجوميا بقوة وطلب دونجا الحصول على ركلة جزاء بداعي تدخل عمر كمال على دونجا لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي من الزمالك وسدد مصطفى شلبي كرة مرت أعلى المرمى.

وتلاها تسديدة قوية من ناصر ماهر مرت أعلى مرمى الأهلي بقليل.

وسدد زيزو كرة قوية تصدى لها الشناوي على مرتين وفي الأخير لمس الكرة بيده وشتتها قبل أن يلحق ناصر ماهر بها ليطالب الأخير بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وأجرى الزمالك أول تبديلاته بمشاركة كونراد ميشالاك بدلا من مصطفى شلبي في الدقيقة 63.

ورد الأهلي بتبديلين بمشاركة طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من بيرسي تاو وإمام عاشور.

وأجرى الزمالك تبديلين في الدقيقة 76 بمشاركة ناصر منسي وعمر فرج بدلا من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

وفور مشاركته سجل ناصر منسي هدف التعادل للزمالك من أول لمسة، جاء ذلك بعد خطأ يحيى عطية الله في تمرير الكرة بالكعب وخطفها عمر جابر.

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وأرسل عمر جابر عرضية من الناحية اليمنى قابلها ناصر منسي بتسديدة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 84 أجرى الأهلي تبديلين بمشاركة أحمد نبيل "كوكا" ورضا سليم بدلا من مروان عطية وحسين الشحات.

وأجرى الزمالك تبديلين بمشاركة زياد كمال ومحمد شحاتة بدلا من دونجا وعمر جابر.

واحتسب الحكم الليبي ست دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الأولى منه سقط أكرم توفيق مصابا وانطلق الزمالك في هجمة سريعة وأرسل زيزو عرضية قابلها ناصر منسي برأسية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح فاز الزمالك بنتيجة 4-3.

وسجل ركلات جزاء الأهلي كل من رامي ربيعة وعمر كمال وطاهر محمد طاهر.

فيما أهدر يحيى عطية الله بعدما تصدى لمحمد عواد له، وتصدى القائم لتسديدة وسام أبو علي.

أما الزمالك فسجل كل ركلاته بنجاح عن طريق عبد الله السعيد وحمزة المثلوثي وناصر منسي وحسام عبد المجيد.

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