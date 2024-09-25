فرج عامر لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم محمود صابر من بيراميدز

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 20:41

كتب : هاني العوضي

نادي زد - محمود صابر

أصبح الإعلان الرسمي فقط هو ما يفصل محمود صابر عن ارتداء قميص سموحة.

وكشف فرج عامر رئيس سموحة لـ FilGoal.com: "أتممنا الاتفاق مع بيراميدز لضم محمود صابر لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وسيخرح صابر معارا للموسم الثاني على التوالي من بيراميدز بعدما قضى النصف الأول من الموسم الماضي معارا لزد.

وسبق أن أبدى نادي الوحدة الإماراتي اهتماما بضم لاعب منتخب مصر الأولمبي. (طالع التفاصيل)

كما سبق وأن تقدم فريق أوكراني بعرض لضمه. (طالع التفاصيل)

ويمتد تعاقد صابر مع بيراميدز حتى صيف 2026.

وخاض صابر الموسم المنقضي 10 مباريات في جميع المسابقات بقميص فريقي زد وبيراميدز.

واحتل المركز الرابع مع منتخب مصر الأولمبي في باريس 2024.

وسبق أن ارتبط اسم صابر بالانتقال لصفوف الرجاء المغربي والزمالك من قبل.

وكان بيراميدز قد فعّل بند شراء صابر من النجوم في 2021.

وتعاقد سموحة أيضا في وقت سابق مع محمد سعيد جهينة لاعب فريق مركز شباب القزازين أحد أندية دوري القسم الثاني ب.

وحصل سموحة على الاستغناء الخاص بجهينة مقابل دفع 700 ألف جنيه مصري حصل عليهم مركز شباب القزازين.

وكان سموحة قد تعاقد مع أدهم أحمد لاعب نادي بروكسي أحد اندية دوري المحترفين منذ أيام لتدعيم وسط ملعب فريقه.

وظهر أدهم بشكل جيد مع بروكسي خلال الموسم المنصرم وسجل هدفا رائعا في شباك الزمالك.

كما علم FilGoal.com أن سموحة قد أتم استعارة النيجيري صامويل أمادي لمدة موسم من صفوف سيراميكا.

أمادي البالغ من العمر 21 عاما وصل إلى وصل إلى الدوري المصري في صيف 2022، قادما من أكوا يونايتد النيجيري.

وقبل ذلك كان اللاعب الشاب يلعب في صفوف واري وولفز، الذي تركه إلى أكوا في 2022.

ولعب أمادي 17 مباراة في الموسم الماضي 2023-2024 مع سيراميكا.

إجمالا خلال موسمين لعب أمادي 24 مباراة في الدوري، وصنع هدفا واحدا.

بيراميدز سموحة محمود صابر فرج عامر
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