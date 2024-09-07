خبر في الجول - اهتمام من الوحدة الإماراتي باستعارة محمود صابر من بيراميدز.. وموقف اللاعب

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 20:26

كتب : عمرو نبيل

محمود صابر - بيراميدز

دخل محمود صابر لاعب بيراميدز ضمن دائرة اهتمامات نادي الوحدة الإماراتي الذي يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وعلم FilGoal.com أن نادي الوحدة الإماراتي يسعى لضم محمود صابر على سبيل الإعارة.

وذلك بعدما تم مد فترة القيد في الدوري الإماراتي.

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ومن المنتظر أن يتقدم نادي الوحدة بعرض رسمي لبيراميدز في الأيام المقبلة لضم محمود صابر على سبيل الإعارة.

يأتي ذلك في ظل وجود عرض رسمي من سموحة لاستعارة محمود صابر لمدة موسم.

ويقضي حاليا محمود صابر فترة إجازته ومن المنتظر أن يعود غدا الأحد، للانتظام في معسكر فريقه.

ومن ثم يقرر وجهته المقبلة سواء بالاستمرار مع بيراميدز، أو الموافقة على عرض سموحة والانتقال له معارا، أو خوض تجربة الاحتراف في الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة أيضا.

وظهر محمود صابر بمستوى مميز مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وقضى صابر النصف الأول من الموسم الماضي معارا من بيراميدز لصفوف نادي زد، قبل أن يعود لفريقه مرة أخرى.

محمود صابر بيراميدز الدوري المصري الوحدة الإماراتي
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