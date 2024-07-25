مصدر مقرب من محمود صابر يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الأوكراني
الخميس، 25 يوليه 2024 - 22:36
كتب : عمرو نبيل
تقدم نادي كارباتي لفيف الأوكراني بعرض لضم محمود صابر لاعب بيراميدز.
محمود صابر
النادي : بيراميدز
ويتواجد صابر مع بعثة منتخب مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وقال مصدر مقرب من محمود صابر لـ FilGoal.com: "نادي كارباتي لفيف الأوكراني أرسل عرضا رسميا لـ بيراميدز لضم اللاعب".
وأضاف "العرض به كافة التفاصيل المالية للتعاقد مع محمود صابر".
ويمتد تعاقد صابر مع بيراميدز حتى صيف 2026.
وخاض صابر الموسم الجاري 10 مباريات في جميع المسابقات بقميص فريقي زد وبيراميدز.
وتواجد صابر على مقاعد بدلاء منتخب مصر ضد جمهورية الدومينيكان في باريس 2024 والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وسبق أن ارتبط اسم صابر بالانتقال لصفوف الرجاء المغربي والزمالك من قبل.
وكان بيراميدز قد فعّل بند شراء صابر من النجوم في 2021.
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