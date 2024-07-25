مصدر مقرب من محمود صابر يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الأوكراني

الخميس، 25 يوليه 2024 - 22:36

كتب : عمرو نبيل

محمود صابر - بيراميدز

تقدم نادي كارباتي لفيف الأوكراني بعرض لضم محمود صابر لاعب بيراميدز.

محمود صابر

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويتواجد صابر مع بعثة منتخب مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال مصدر مقرب من محمود صابر لـ FilGoal.com: "نادي كارباتي لفيف الأوكراني أرسل عرضا رسميا لـ بيراميدز لضم اللاعب".

أخبار متعلقة:
تحضيرا لـ أولمبياد باريس.. منتخب مصر الأولمبي يكرر الفوز على كوت ديفوار بثنائية محمود صابر الطويلة يكشف لـ في الجول خطوة تصعيدية ضد بيراميدز واتحاد الكرة بسبب مستحقات صفقة محمود صابر فتح الله: السعيد يرغب في الانتقال للزمالك منذ عامين.. ومحمود صابر كان قريبا من الأبيض قائمة المنتخب الأولمبي – تواجد محمود صابر وبلال مظهر وعمر فايد في معسكر أكتوبر

وأضاف "العرض به كافة التفاصيل المالية للتعاقد مع محمود صابر".

ويمتد تعاقد صابر مع بيراميدز حتى صيف 2026.

وخاض صابر الموسم الجاري 10 مباريات في جميع المسابقات بقميص فريقي زد وبيراميدز.

وتواجد صابر على مقاعد بدلاء منتخب مصر ضد جمهورية الدومينيكان في باريس 2024 والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وسبق أن ارتبط اسم صابر بالانتقال لصفوف الرجاء المغربي والزمالك من قبل.

وكان بيراميدز قد فعّل بند شراء صابر من النجوم في 2021.

محمود صابر كارباتي لفيف محمود صابر - بيراميدز
نرشح لكم
بعد ظهوره للمرة الأولى في قائمة الدوري.. من هو محمد عبد الله جناح الأهلي؟ قائمة بيراميدز - غياب خماسي ضد الزمالك.. وأسماء عديدة في الوسط تواجد ديانج ومروان.. في الجول يكشف قائمة الأهلي للقاء المصري خبر في الجول - تفاصيل إصابة محمد صبحي.. ومدة غيابه خبر في الجول - مطالبات الخلود بشأن ديانج تربك حسابات كولر.. واجتماع لحسم الموقف رجل المباريات الكبرى في فرنسا الذي أشعل غضب رئيس النصر.. من هو بينوا باستن حكم الأهلي أمام المصري طاقم تحكيم فرنسي لمباراة المصري ضد الأهلي مران الأهلي – مشاركة مروان عطية وتأهيل عبد القادر قبل لقاء المصري
أخر الأخبار
بعد ظهوره للمرة الأولى في قائمة الدوري.. من هو محمد عبد الله جناح الأهلي؟ 7 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - غياب خماسي ضد الزمالك.. وأسماء عديدة في الوسط 9 دقيقة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول.. غزل المحلة يتعاقد مع لاعب ميدياما الغاني 20 دقيقة | الكرة المصرية
تواجد ديانج ومروان.. في الجول يكشف قائمة الأهلي للقاء المصري 31 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تفاصيل إصابة محمد صبحي.. ومدة غيابه 48 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من محمود صابر يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الأوكراني ساعة | الدوري المصري
البلجيكي سفيكو مدربا للرجاء المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
أولمبياد باريس - سارة حسني على موعد لكسر رقم رانيا علواني القياسي المصري التاريخي ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 2 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 3 اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين 4 خبر في الجول – اتفاق بين الأهلي ويحيى عطية الله على الانتقال.. وأمر يعطل الصفقة