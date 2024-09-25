مانشستر سيتي يعلن إصابة رودري في أربطة الركبة

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

إصابة رودري

أعلن نادي مانشستر سيتي إصابة لاعبه رودري في أربطة الركبة اليمنى.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ولم يكشف مانشستر سيتي عن طبيعة الإصابة وأشار النادي إلى اللاعب لا يزال يخضع للمزيد من الفحوصات للتأكد من مدى إصابته.

وكان بيب جوارديولا مدرب الفريق قد أشار إلى أن رودري سيغيب لفترة طويلة دون الكشف عن هوية الإصابة.

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وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين عقب مواجهة واتفورد بكأس الرابطة الإنجليزية: "رودري سيغيب لفترة طويلة. نحن ننتظر رأي الأطباء، لمعرفة ما يعانيه بالضبط، ونوع الجراحة التي سيخضع لها".

وأضاف "غياب رودري ضربة كبيرة، لكننا سنخوض موسما جيدا، لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي. يتوجب علي إيجاد حل".

وأتم المدرب الإسباني: "رودري لا يمكن تعويضه وعندما يكون اللاعب غير قابل للتعويض، يجب أن نعمل بصفتنا فريقا جماعيا، وهذا ما سيحدث".

كيف سيتعامل جوارديولا مع إصابة رودري.

وفقا لصحيفة ماركا فإن الفحوصات الأولية كشفت عن إصابة اللاعب بقط في الرباط الصليبي.

وتعرض رودري للإصابة خلال مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي وغادر الملعب في الدقيقة 16.

وتعادل مانشستر سيتي مع أرسنال بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ولم يشارك رودري مع مانشستر سيتي سوى في 3 مباريات فقط هذا الموسم بعدما انضم للفريق متأخرا بسبب وصوله مع منتخب إسبانيا لنهائي كأس الأمم الأوروبية وإصابته في النهائي.

رودري مانشستر سيتي
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