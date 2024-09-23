تفاصيل مشادة هالاند وأرتيتا.. وحقيقة إيقاف مهاجم سيتي بسبب جابرييل

شهدت مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في قمة الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت الأحد على ملعب الاتحاد، أحداثا ساخنة ومشادات بين اللاعبين خلال وبعد المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث نجح سيتي في إحراز التعادل بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع قبل صافرة النهاية.

وبعد إحراز جون ستونز هدف التعادل القاتل لصالح سيتي، قام إرلينج هالاند برمي الكرة على رأس جابرييل مدافع أرسنال.

شبكة سكاي سبورتس، كشفت أن هالاند لن يواجه أي عقوبة بسبب رمي الكرة على رأس جابرييل.

وأشارت سكاي إلى أن الاتحاد الإنجليزي لا يمكنه التدخل لأن الواقعة تم مراجعتها من قبل حكم الفيديو جون بروكس والذي رأي أنه لا يستحق البطاقة الحمراء لأن سلوكه لم يكن عنيفا.

هداف الدوري الإنجليزي يحتفل بطريقة غريبة بعد إحراز السيتي هدف التعادل ما رأيك بتصرف هالاند؟ 🤔#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/AD61Thghg7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 23, 2024

تبع تلك الواقعة اشتباك بين اللاعبين، خاصة هالاند وجابرييل.

وكشفت صحيفة ديلي ميل ما حدث مع نهاية المباراة بعد حديث هالاند لـ ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: "ابق متواضعا"، قبل أن يتدخل جابريل خيسوس مهاجم الجانرز لتحدث مشادة مع مهاجم سيتي.

وشهدت المباراة أحداثا ساخنة بعد إصابة رودري لاعب وسط سيتي إثر تدخل قوي من توماس بارتي، تبعها تدخل قوي من هالاند على ويليان ساليبا مما أثار حفيظة لاعبي أرسنال.

ونجح هالاند في التقدم للسيتي مع بداية المباراة، ليسجل هدفه رقم 100 مع مانشستر سيتي ويمنح فريقه التقدم في البداية، فيما سجل الإيطالي ريكاردو كالافيوري مدافع أرسنال في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي.

وتعرض لياندرو تروسار لاعب أرسنال لبطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليلعب الجانرز الشوط الثاني بـ10 لاعبين.

وحصل روبن دياش مدافع سيتي، ولاعبو أرسنال البديل لويس سكيلي أثناء إحمائه خارج الملعب، وديكلان رايس بسبب تضييع الوقت.