عبد الرحيم دغموم: هكذا استفدت من خطة علي ماهر.. وولمَ لا نفوز بالكونفدرالية؟

أبدى عبد الرحيم دغموم جناح المصري سعادته بالفوز على الهلال الليبي والتأهل إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

وقال دعموم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "المباراة كانت صعبة على الفريقين وكنا نعرف ما ينتظرنا".

وأضاف "المدرب علي ماهر وضع الخطة وطبقناها في الملعب، ومنحني الكثير من الحرية في الملعب بتبديل المراكز".

وأوضح "اليوم صنعت هدفا وساهمت في الفوز ونجاح خطة المدرب وبإذن الله سندخل دور المجموعات بقوة".

واختتم "نحن لا نفكر في نهائي الكونفدرالية بل في اجتياز دور المجموعات أولا، ومباراة تلو الأخرى سنصل النهائي، ولمَ لا نفوز بالبطولة في النهاية"؟

وحسم فريق المصري تأهله إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بعد تخطي هلال بنغازي الليبي بركلات الترجيح.

وتغلب المصري على الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب وهي نفس نتيجة الذهاب التي حسمها الفريق الليبي.

ونجح المصري في تحقيق الفوز بنتيجة 5-3 في ركلات الترجيح ليحسم تأهله إلى دور المجموعات.

ولحق المصري بفريق الزمالك ليصبح الثنائي المصري في دور المجموعات.

ومن المقرر إقامة دور المجموعات يوم 7 أكتوبر المقبل في تمام الواحدة ظهرا.

ويتم تقسيم الـ 16 فريقا على أربع مجموعات لتضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي.

وتضم المجموعة فريقا من التصنيف الأول وآخر من التصنيف الثاني وفريقين من التصنيف الثالث.

وجاء تصنيف الكونفدرالية كالآتي:

التصنيف الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - سيمبا التنزاني - اتحاد العاصمة الجزائري.

التصنيف الثاني: المصري - الصفاقسي التونسي - استاد مالي - أسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الثالث: أنيمبا النيجيري - شباب قسنطينة الجزائري - جاراف السنغالي - لواندا سول الأنجولي - برافوس دو ماكيس الأنجولي - أورابا يونايتد البوتسواني - بلاك بولز الموزمبيقي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وكان الزمالك قد حصد لقب الكونفدرالية في النسخة الأخيرة على حساب نهضة بركان المغربي.

ويعتبر الصفاقسي أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 3 مرات ويليه الزمالك ونهضة بركان برصيد لقبين لكل منهما.