تصنيف الكونفدرالية - الزمالك على رأس مجموعة وقد يرافق المصري

اختتمت منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية وأسفرت عن تأهل الثنائي الزمالك والمصري ممثل مصر في البطولة.

ويقع الزمالك في التصنيف الأول ليصبح على رأس مجموعة، بينما يأتي المصري في التصنيف الثاني.

ويتواجد المصري بجانب الصفاقسي التونسي واستاد مالي وأسيك أبيدجان.

بينما في التصنيف الأول يتواجد كل من الزمالك ونهضة بركان وسيمبا واتحاد العاصمة.

وتقام مراسم القرعة يوم 7 أكتوبر المقبل في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

ويتم تقسيم الـ 16 فريقا على أربع مجموعات لتضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي.

وتضم المجموعة فريقا من التصنيف الأول وآخر من التصنيف الثاني وفريقين من التصنيف الثالث.

وجاء تصنيف الكونفدرالية كالآتي:

التصنيف الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - سيمبا التنزاني - اتحاد العاصمة الجزائري.

التصنيف الثاني: المصري - الصفاقسي التونسي - استاد مالي - أسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الثالث: أنيمبا النيجيري - شباب قسنطينة الجزائري - جاراف السنغالي - لواندا سول الأنجولي - برافوس دو ماكيس الأنجولي - أورابا يونايتد البوتسواني - بلاك بولز الموزمبيقي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وكان الزمالك قد حصد لقب الكونفدرالية في النسخة الأخيرة على حساب نهضة بركان المغربي.

ويعتبر الصفاقسي أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 3 مرات ويليه الزمالك ونهضة بركان برصيد لقبين لكل منهما.