كما كشف في الجول.. كاف يعلن إقامة قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية 7 أكتوبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 7 أكتوبر المقبل.

وتنطلق قرعة منافسات الكونفدرالية في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

بينما قرعة دوري أبطال إفريقيا ستكون في تمام الثانية ظهرا.

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وكان FilGoal.com قد كشف عن مفاضلة كاف بين موعدي 7 أو 8 أكتوبر لإقامة القرعة. (التفاصيل من هنا)

كاف يعلن إقامة قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 7 أكتوبر المقبل في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة

وتأهل من مصر حتى الآن كل من الأهلي وبيراميدز إلى دور مجموعات بدوري أبطال إفريقيا والزمالك في كأس الكونفدرالية.

وتغلب الأهلي على جور ماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما بيراميدز تعادل خارج ملعبه مع الجيش الرواندي بهدف لكل منهما ثم تغلب عليه إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح الزمالك في التغلب على الشرطة الكيني بهدف دون مقابل ذهابا، بينما فاز الأبيض إيابا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتبقى تحديد مصير المصري الذي سيواجه الهلال الليبي مساء اليوم في إياب دور الـ 32.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال على ملعبه بنتيجة 3-2.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بالنهائي على الترجي التونسي.

بينما يعد الزمالك بطل كأس الكونفدرالية بعد الفوز على حساب نهضة بركان في نهائي الموسم الماضي.

ويلتقي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالسعودية يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر.

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