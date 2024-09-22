مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد المبدئي لقرعتي مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كشف مصدر من لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الموعد المبدئي لإجراء قرعتي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: " لجنة المسابقات حددت أحد يومي 7 أو 8 أكتوبر بشكل مبدئي لإجراء قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

وتابع "اللجنة تميل أكثر ليوم 7 أكتوبر ليكون قبل فترة التوقف الدولي وهو ما سيتم الاستقرار عليه خلال اليومين المقبلين".

وتأهل من مصر حتى الآن كل من الأهلي وبيراميدز إلى دور مجموعات بدوري أبطال إفريقيا والزمالك في كأس الكونفدرالية.

ويتبقى تحديد مصير المصري الذي سيواجه الهلال الليبي مساء اليوم في إياب دور الـ 32.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال على ملعبه بنتيجة 3-2.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بالنهائي على الترجي التونسي.

بينما يعد الزمالك بطل كأس الكونفدرالية بعد الفوز على حساب نهضة بركان في نهائي الموسم الماضي.

ويلتقي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالسعودية يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر.