مدرب ليستر: صور هدف ماتيتا المتداولة كاذبة.. ولجنة الحكام ترد

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 19:40

كتب : FilGoal

هدف ماتيتا أمام كريستا بالاس

اتهم ستيف كوبر المدير الفني لليستر سيتي، حكم مباراة الفريق أمام مضيفه كريستال بالاس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، بالخطأ في احتساب هدف أصحاب الأرض بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل فيليب ماتيتا هدفا لصالح كريستال بالاس في شباك ليستر سيتي، في الدقيقة 47، تم إلغائه بداعي التسلل قبل العودة لتقنية الفيديو لتثبت صحة الهدف.

وقال كوبر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون: "قدمنا أدلة بأن هدف كريستال بالاس في مرمانا كان تسلل ولكن لم نتلق أي اعتذار".

وأضاف: "رأينا صورًا مختلفة تظهر أن ماتيتا كان متسللاً بشكل واضح، لكن قاموا بإيقاف الصورة في الوقت الخطأ، كل ما رأيته كانت صورًا كاذبة."

وأكمل مدرب ليستر سيتي: "لقد كان خطأ بشريا فادحا ضدنا ولا ينبغي أن تحدث أخطاء كهذه، خاصة أننا تحولنا إلى التكنولوجيا شبه الآلية للتسلل".

وأعاد الهدف كريستال بالاس إلى المباراة مجددًا بعد نجاح ماتيتا في التسجيل مجددا وإحراز التعادل بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي ليستر سيتي أمام إيفرتون الخامسة مساء السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، على ملعب كينج باور.

رد لجنة الحكام

وردا على تصريحات كوبر، نشرت صحيفة ديلي ميل نقلا عن مصادر من لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي، بأنه لم يحدث خطأ من الأساس في احتساب الهدف وإلغاء التسلل.

وشرحت لجنة الحكام تفاصيل الواقعة: "لقد تم وضع الخطوط التي تظهر على الشاشة بدقة ولا وجود لخطأ".

من جانبه، علق مدرب ليستر سيتي: "لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة بسبب ذلك، كنا بحاجة إلى الدفاع عن حقوق النادي وبما نعتقده".

بداية مخيبة لـ ليستر

ولم يحقق ليستر سيتي الفوز في أول 4 جولات من مسابقة الدوري الإنجليزي، بالتعادل في مباراتي توتنام، وكريستال بالاس، والخسارة أمام فولام وأستون فيلا.

ماتيتا تقنية التسلل كريستال بالاس الدوري الإنجليزي ليستر سيتي
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